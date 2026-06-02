La marche en descente : un atout méconnu pour vieillir en bonne santé

Les expertes mettent en lumière les bienfaits spécifiques de la marche en descente pour renforcer les muscles, les os et améliorer l'équilibre, en particulier avec l'âge. Une pratique à adopter avec précaution.

La marche en descente , une pratique souvent négligée, présente en réalité des avantages considérables pour la santé , en particulier dans le cadre du vieillissement. En effet, ce type de marche sollicite les muscles de manière plus intense que la marche sur terrain plat, en provoquant des contractions excentriques.

Ces contractions, où le muscle s'allonge tout en résistant à une charge, engendrent des micro-déchirures bénéfiques qui stimulent le processus de réparation et de renforcement musculaire. Les principaux muscles concernés sont les quadriceps, la chaîne postérieure, les hanches et le noyau profond, ce qui en fait un excellent exercice pour renforcer les membres inférieurs et maintenir une masse musculaire maigre.

Selon Fatema Contractor, ostéopathe, et le Dr Suzanne Bartlett Hackenmiller, gynécologue-obstétricienne, cette pratique est particulièrement recommandée pour les femmes en période de ménopause ou ménopausées, afin de favoriser un vieillissement en bonne santé. Elle améliore non seulement la force musculaire, mais travaille aussi l'équilibre, un facteur clé pour prévenir les chutes chez les seniors. Malgré ses bienfaits, la marche en descente nécessite certaines précautions.

La contraction induite par la descente peut créer une sensation de tension et de fatigue plus importante, et augmente la charge sur les articulations, notamment les genoux. Il est donc crucial pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, de problèmes de genoux ou d'articulations sensibles de pratiquer avec modération et d'écouter leur corps. En cas de douleur anormale, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.

Par ailleurs, il est essentiel de respecter des principes de progressivité et d'adaptation aux capacités individuelles, en privilégiant des descentes douces au début et en augmentant l'intensité graduellement. La marche en descente doit s'inscrire dans une approche globale d'activité physique régulière, combinée à des exercices de souplesse et de renforcement musculaire. Les recommandations générales en matière d'activité physique varient selon l'âge.

Pour les adultes, l'objectif est de pratiquer au moins 30 minutes d'activité modérée à élevée cinq jours par semaine, complétées par des séances de renforcement musculaire une à deux fois par semaine et de souplesse deux à trois fois par semaine. Il est également important de rompre la sédentarité toutes les deux heures.

Chez les seniors de plus de 65 ans, l'accent est mis sur l'équilibre (à travailler deux fois par semaine), une activité modérée quotidienne de 30 minutes, ainsi que des précautions comme une bonne hydratation et une pratique progressive. L'Assurance Maladie rappelle que l'activité physique régulière doit être associée à une alimentation équilibrée pour optimiser les bienfaits sur la santé.

D'autres pratiques, comme le Pilates au poids du corps, sont également saluées pour renforcer les muscles profonds et prévenir les chutes, offrant une alternative ou un complément à la marche en descente. En somme, intégrer la marche en descente dans son quotidien, avec discernement, peut significativement contribuer à un vieillissement plus sain et plus dynamique





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marche En Descente Vieillissement En Bonne Santé Renforcement Musculaire Équilibre Ménopause

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À l’Assemblée, la loi issue du scandale de Bétharram se heurte déjà à des résistancesLes députés examinent ce lundi une proposition de loi destinée à mieux protéger les élèves.

Read more »

Eau potable polluée: une organisation de médecins alerte sur les risques pour les FrançaisLa pollution chimique de l'eau potable en France, notamment aux pesticides et aux PFAS, représente 'une menace systémique' pour la santé, a jugé lundi un groupe de médecins libéraux, qui s'était déjà fait connaître par u...

Read more »

Decathlon : les syndicats réclament une hausse des salaires, appel une mobilisation nationale samedi, une premièreLes organisations syndicales de l’enseigne de sport réclament une hausse des salaires face à l’inflation, malgré des bénéfices en progression pour l’entreprise

Read more »

Disparition de scientifiques américains: les 'restes' d'une employée de laboratoire découverts dans une forêtMelissa Casias, 53 ans, faisait partie de la liste d'une dizaine de scientifiques ou employés de sites sensibles américains disparus ou retrouvés morts dans des circonstances jugées suspectes depuis environ quatre ans. Ses restes ont été découverts ont été découverts dans une forêt du...

Read more »