La Marche des fiertés de Montpellier revient pour faire entendre sa voix

La Marche des fiertés de Montpellier revient les 19 et 20 juin pour faire entendre sa voix contre la haine et la discrimination. Chaque année, cette marche rassemble environ 20 000 personnes et est l'une des plus importantes de France.

La Marche des fiertés de Montpellier revient les 19 et 20 juin pour faire entendre sa voix contre la haine et la discrimination. Chaque année, cette marche rassemble environ 20 000 personnes et est l'une des plus importantes de France.

Mais cette année, le contexte est particulièrement tendu. Le rapport annuel de SOS homophobie a révélé 1 771 cas de LGBTphobies en 2025, marqués par une forte progression de la haine en ligne et des agressions physiques dans l'espace public. Les associations qui luttent contre les discriminations sont également visées, avec des subventions retirées et des localisations menacées. C'est pourquoi les associations marraines de la Pride cette année sont SOS Racisme et la LDH.

La présidente nationale de la LDH, Nathalie Tehio, marchera en tête de cortège à Montpellier le 20 juin. La marche des fiertés est également l'occasion de rappeler la nécessité d'une solidarité entre les différentes structures et d'une intersectionnalité des luttes pour préparer l'avenir





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