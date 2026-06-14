La Mannschaft s'impose 7-1 contre Curaçao et affiche son ambition de retrouver les sommets du football mondial

La Coupe du monde a déjà souri à l'Allemagne, vainqueur 7-1 de Curaçao. Le collectif de Julian Nagelsmann a effacé deux éliminations précoces et affiche son ambition de retrouver les sommets du football mondial.

La Coupe du monde sourit déjà à l' Allemagne . Vainqueur 7-1 de Curaçao , le collectif de Julian Nagelsmann efface deux éliminations précoces et affiche son ambition de retrouver les sommets du football mondial.

Comme à son habitude, l'Allemagne terrasse ses adversaires et lance parfaitement sa Coupe du monde. Opposée à Curaçao, plus petite équipe qualifiée et novice absolue dans la compétition, la Mannschaft s'est imposée très largement 7-1 ce dimanche 14 juin à Houston. Bien que l'adversaire et l'enjeu soient bien différents, c'est un score qui rappelle celui infligé en demi-finale du Mondial 2014 lorsque les Allemands ont humilié le Brésil à domicile.

Pour la Mannschaft, Felix Nmecha a rapidement ouvert le score à la 6e minute de jeu avant que Curaçao ne fasse douter les hommes de Julian Nagelsmann en égalisant par Gervane Kastaneer Comencia, qui s'offre le premier but de l'histoire du pays en Coupe du monde. Malgré d'autres tentatives bleues, l'espoir a duré peu de temps : Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Kai Havertz, Nathaniel Brown et Deniz Undav ont ensuite déroulé pour offrir à l'Allemagne une victoire nette et spectaculaire.

Après deux éliminations dès le premier tour en 2018 et 2022, les coéquipiers du champion du monde 2014 Manuel Neuer voulaient frapper fort d'entrée. C'est réussi. Face à une équipe de Curaçao courageuse mais dépassée, l'Allemagne a rappelé qu'elle voulait redevenir une grande puissance du Mondial douze ans après son quatrième et dernier sacre





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