La Malaisie a introduit de nouvelles règles obligeant les grands réseaux sociaux à vérifier l'âge des utilisateurs et à interdire la création de comptes pour les moins de 16 ans. Cette mesure suit une tendance internationale, bien que son efficacité soit questionnée et critiquée par des défenseurs des droits.

La Malaisie renforce ses mesures de protection des mineurs sur les réseaux sociaux en imposant une vérification de l'âge et en interdisant la création de comptes aux moins de 16 ans.

Cette réglementation, entrée en vigueur récemment, s'applique aux plateformes comptant au moins huit millions d'utilisateurs dans le pays, notamment Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Les entreprises disposent d'une période de grâce pour mettre en œuvre ces dispositions, dont la durée n'a pas été précisée par l'autorité de régulation des communications. Ce pays d'Asie du Sud-Est suit ainsi l'exemple de plusieurs nations confrontées aux préoccupations croissantes concernant l'impact néfaste des réseaux sociaux sur le bien-être des enfants.

L'Australie, pionnière en décembre avec une loi exigeant la suppression des comptes détenus par des moins de 16 ans sous peine d'amendes, a été suivie par l'Indonésie en mars. La France a vu son Sénat adopter un projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, tandis que la Turquie a approuvé une législation similaire en avril. En Europe, des pays comme la Norvège, la Grèce, l'Espagne et le Danemark envisagent également des restrictions.

Toutefois, trois mois après sa mise en œuvre, l'Australie a constaté qu'une proportion substantielle d'enfants continue d'utiliser les plateformes interdites, et l'ONU a récemment alerté sur l'insuffisance de ces restrictions, appelant à des actions plus robustes de la part des États et des entreprises. En Malaisie, les plateformes doivent désormais mettre en place des mesures de vérification de l'âge, potentiellement via des contrôles à partir de documents officiels comme les cartes d'identité ou les passeports.

La réglementation exige également une gouvernance des contenus renforcée, obligeant les plateformes à mettre en œuvre des mesures proactives et systémiques pour atténuer les risques liés aux contenus nuisibles. Des sanctions financières pouvant atteindre 10 millions de ringgits malaisiens (environ 2,16 millions d'euros) sont prévues pour les manquements, selon la Commission malaisienne des communications et du multimédia.

Cette autorité souligne que ces mesures visent à promouvoir un usage adapté à l'âge des réseaux sociaux, sans interdire l'accès des enfants à internet ou à la technologie en général. Cependant, des organisations de défense des droits, comme l'ONG britannique Article 19, contestent cette interdiction générale. Dans un communiqué commun, elles estiment que les enfants ne doivent pas être empêchés d'accéder au monde numérique mais doivent pouvoir le faire en toute sécurité et avec protection de leurs droits.

Elles ajoutent que l'interdiction ne s'attaque pas aux problèmes fondamentaux liés aux modèles économiques et aux services des entreprises de réseaux sociaux. Parallèlement, face aux défis climatiques majeurs, les citoyens du monde entier s'organisent pour s'adapter. Que ce soit à Kigali, Singapour, en Argentine, en Inde, en Chine ou en Italie, des initiatives émergent pour faire face à des conditions extrêmes, comme des températures dépassant 50 °C ou la montée du niveau de la mer.

La marche, sous ses multiples formes - itinéraires gourmands, sentiers viticoles, balades nocturnes - devient un vecteur d'adaptation et de solidarité dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique





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