La maladie de Horton : un symptôme précoce et important

La maladie de Horton est une maladie inflammatoire des artères qui peut provoquer des douleurs au cuir chevelu, des maux de tête et des complications visuelles graves. Le signe du peigne est un symptôme précoce et important qui doit être surveillé par les médecins.

Une simple séance de coiffage peut parfois révéler un problème bien plus sérieux qu'une sensibilité passagère du cuir chevelu. Chez les personnes de plus de 50 ans, une douleur vive ressentie au passage du peigne ou de la brosse peut être le signe d'une maladie inflammatoire des artères appelée maladie de Horton.

Ce symptôme, connu sous le nom du signe du peigne, attire particulièrement l'attention des médecins car il peut apparaître avant des complications sévères, notamment une perte brutale et irréversible de la vue. Le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo, rappelle que le signe du peigne dans la maladie de Horton est un symptôme caractéristique et important. Le signe du peigne, un symptôme précoce de la maladie de Horton La douleur survient lorsque le cuir chevelu devient anormalement sensible.

Selon le Dr Gérald Kierzek, ce sont des douleurs au cuir chevelu lors du coiffage, associées à une hyperesthésie du cuir chevelu. À voir aussi Article Lupus : définition, symptômes et traitement Article Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ? La maladie de Horton, aussi appelée artérite à cellules géantes, provoque une inflammation de la paroi des artères. Elle touche principalement les artères temporales situées au niveau des tempes, près de la racine des cheveux.

Cette inflammation réduit progressivement la circulation sanguine dans certains vaisseaux essentiels. Le signe du peigne est particulièrement surveillé car il figure parmi les manifestations précoces de la maladie. Chez une personne de plus de 50 ans, il peut orienter rapidement vers le diagnostic et permettre une prise en charge avant l'apparition de complications plus graves.

Le signe du peigne s'associe typiquement à un mal de tête inhabituel et intense au niveau de la tempe, pulsatile et réveillant la nuit, ainsi qu'à une douleur voire un blocage de la mâchoire. Pourquoi cette maladie peut menacer la vue Le principal danger de la maladie de Horton concerne les yeux. Lorsque l'inflammation atteint l'artère ophtalmique, l'irrigation du nerf optique peut être interrompue. Une baisse de vision, parfois soudaine, peut alors apparaître.

Cette complication représente une véritable urgence médicale. Une fois les lésions installées, la récupération visuelle est généralement impossible. Les données médicales indiquent qu'en l'absence de traitement, des complications ophtalmologiques sévères peuvent survenir dans 15 à 20 % des cas. La maladie ne se limite pas au cuir chevelu ou aux tempes.

Elle peut aussi provoquer des douleurs au niveau de la nuque, des épaules ou du bassin, des troubles respiratoires ainsi que certaines manifestations cutanées. Dans près d'un cas sur deux, elle est associée à une pseudopolyarthrite rhizomélique. Quand consulter et quels traitements existent ? Toute personne âgée de plus de 50 ans présentant une douleur du cuir chevelu au coiffage, des maux de tête inhabituels ou une douleur à la mâchoire doit consulter rapidement un médecin.

Le diagnostic repose généralement sur une prise de sang destinée à rechercher un syndrome inflammatoire. Une biopsie de l'artère temporale peut également être réalisée afin de confirmer la maladie. Le traitement repose principalement sur la corticothérapie, notamment la prednisone ou la prednisolone. L'objectif est de stopper rapidement l'inflammation pour protéger les artères et prévenir les complications visuelles.

Le Dr Gérald Kierzek insiste sur l'urgence de la prise en charge : Le traitement doit être instauré en urgence dès la suspicion diagnostique, même avant la confirmation par biopsie d'artère temporale, car le risque de cécité est majeur. La corticothérapie est ensuite diminuée très progressivement sur 12 à 18 mois selon la réponse clinique et biologique (normalisation de la VS et CRP), avec surveillance étroite des rechutes.

Dans les situations les plus complexes ou lorsque les corticoïdes ne peuvent pas être utilisés, des traitements immunosuppresseurs peuvent être ajoutés afin de contrôler l'évolution de la maladie





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