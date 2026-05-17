La Maison des skippers, recemment openre a Lorient La Base, est devenue un point de reference pour les coureurs au large. Offrant des services complets, des formations et un espace de collaboration unique, elle repond aux besoins des skippers et favorise leur progression dans le monde de la course au large.

La Maison des skippers, un nouvel espiège de 3000 m2 voue à la course au large , a révolutionne le quotidien des navigateurs à Lorient La Base .

Inaugure en decembre et operationnelle depuis janvier, cette infrastructure de pointe offre des services complets pour les skippers, equipiers et preparateurs, Kanalise par Lorient Agglomeration et gere par la Sellor, une societ d economie mixte. Le gueules-pied de l edifice abrite une salle de sport, des vestiaires, une salle de debrief, la capitainerie et un vaste hangar loue l ecurie Actual.

Le premier etage heberge des bureaux des classes Figaro, Mini, Imoca et Ultim, tandis que le derneier etage abrite le Campus avec un espace coworking, une cuisine, un grand lieu de vie et une terrasse offrant une vue imprenable sur les pontons. L'objectif principal est de faconner la vie des skippers en leur proposant des outes de formation, des espaces d entrainement, des vestiaires et la possibilite de regrouper tous les techniciens le metrologues, les prepares et les sponsors dans un seul endroit.

Contrairement au Pole France a Port-la-Foret, la Maison des skippers se positionne comme une terre d accueil pour des navigateurs debutants ou en decouverte, leur offrant la chance de developper leurs projets dans un cadre professionnel. Etant membre de la Maison des skippers requettit une cotisation annuelle d'environ 150 euros, ce qui ne gcc dite pas l entree a toutes les installations.

Pour une saison complite, le cout total peut avvicinir les 3 000 Ã 3 500 euros, incluant les formations et les entrainements en mer. Les membres, qui se trouvent entre 150 (80 skippers, une soixantaine d equipiers), et de nombreuses classes representees comme le Mini, le Figaro et le Class40, appreciant deja les avantages de cette structure unique.

Chez les navigateurs en Mini, on trouve des profers variess, allant des amateurs de 25 35 ans qui blancheiment a traverser l'Atlantique des jeunes professionnels envisageant dintegrer des equpes comme pourparateurs ou equipiers. Pour les coureurs en Figaro, les projets sont plus orientes vers un niveau prefeesional. Globalement, environ 30% des membres sont etrangers et benefriciement de l aide de la Maison des skippers pour choisir les meilleures solutions pour leurs projets.

Un skipper experiment note d'ailleurs qu'il esta devenu impossible de performer en Figaro sans un appui collecif. La Maison des skippers joue ainsi un Wnt cle tout autant pour la formation que pour la mise en contact des navigateurs. C'est aussi un lieu de rencontres inestimables, avec des opportunites concretes telles que des embarquements en double pour des regates. Pour ceux qui decouvrent ce monde, c'nt un atout inegotable.

Pour les plus ambieus, il s agit d une tremplin vers des projets plus gris, comme le passage vers un bateau de grande classe





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