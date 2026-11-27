4386 marcheurs ont traversé Moissac cette année. La Maison des pèlerins enregistre une hausse historique malgré la météo difficile et les travaux sur le chemin.

Entre le 11 avril et fin septembre 2026, la Maison des pèlerins de Moissac a accueilli 4386 marcheurs. Ce chiffre témoigne d'une résilience remarquable face aux conditions climatiques extrêmes qui ont perturbé la saison. Sœur Florence Marie, responsable de l'établissement, observe que les éléments naturels n'ont pas réussi à décourager les fidèles du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La météo et les travaux perturbent le parcours

La saison 2026 s'est démarquée par une série d'obstacles majeurs pour les pèlerins. Des pluies printanières ont emporté une passerelle stratégique entre Durfort-Lacapelette et Moissac. Ce défaut d'infrastructure a obligé les marcheurs à rallonger leur parcours d'un à deux kilomètres.

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Ce détour imposé a contraint les pèlerins à longer des routes très fréquentées, loin de l'itinéraire traditionnel. Parallèlement, le sentier a été transformé par endroits en véritable patinoire en raison des intempéries. Ces conditions ont causé plusieurs chutes et entorses nécessitant des soins hospitaliers, comme le rapporte Sœur Florence Marie.

La mauvaise publicité sur les réseaux sociaux a également eu un impact. Certains marcheurs ont choisi de contourner l'étape moissagaise pour éviter ces désagréments. D'autres ont préféré faire étape avant la ville et ne la traverser que le lendemain pour minimiser les risques.

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Une redistribution stratégique des flux de pèlerins

Malgré ces difficultés, le nombre total de passages reste impressionnant. Les données de Tarn-et-Garonne Tourisme confirment cette tendance à la hausse. Fin octobre, 16728 passages ont été enregistrés entre Lauzerte et Moissac. Ce nombre se rapproche des 16917 passages comptabilisés sur l'ensemble de l'année 2025.

Les mois de juin, juillet et août ont effectivement marqué le pas en raison des fortes chaleurs estivales. Cette période de canicule à répétition a incité une redistribution de la fréquentation vers le printemps et l'automne. En mai, la Maison des pèlerins a ainsi accueilli 1136 personnes, contre 734 seulement en juin.

L'intégration des estimations pour novembre et décembre laisse entrevoir une progression globale de 1 %. Avec 4386 pèlerins accueillis en 174 jours d'ouverture, l'établissement frôle son record historique établi en 2025. Ce chiffre de 2025 était de 4743 pèlerins accueillis.

Un regain d'intérêt pour le territoire et la spiritualité

Les chiffres des années précédentes illustrent la reprise progressive du phénomène. En 2020, en pleine crise sanitaire, 1746 personnes étaient passées par là. Ce nombre est monté à 2979 en 2021, puis à 4054 en 2022. À ces chiffres s'ajoutent environ 800 visiteurs venus chercher des conseils ou préparer leur sac à dos.

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Joël Rivier, directeur de l'Office de tourisme intercommunal, se réjouit d'une hausse de 15 % de la fréquentation de ses points d'accueil. Avec 14000 visiteurs reçus, il considère que les pèlerins s'intéressent au territoire au-delà du simple transit. Sœur Florence Marie préfère quant à elle mettre l'accent sur la dimension spirituelle et libertaire du chemin.

L'année 2027 sera une année jacquaire marquée par une affluence annoncée. Cette perspective pourrait paradoxalement inciter certains marcheurs à différer leur départ. À Moissac, la Maison des pèlerins rouvrira ses portes dès le 1er avril pour迎接 la nouvelle vague de visiteurs.