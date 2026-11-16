Le multi-accueil La Maison des P'tits Loups à Aigrefeuille-sur-Maine a décroché le prix national d'excellence. Décryptage d'une victoire méritée.

La structure d'accueil La Maison des P'tits Loups, située à Aigrefeuille-sur-Maine, a remporté le trophée le plus prestigieux de sa catégorie lors des Girafes Awards. Cette distinction nationale, surnommée les César de la petite enfance, couronne l'excellence pédagogique et l'innovation dans le secteur de la garde d'enfants en France.

La directrice de l'établissement, Aurore Décréau, qui dirige la structure depuis dix-sept ans, a annoncé avec fierté la réussite de son équipe. Ce succès marque une consécration particulière, car il s'agit de la cinquième participation de l'institution à ce concours prestigieux et de sa seconde victoire dans la catégorie de l'or.

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Un projet naturel retenu parmi 170 dossiers

Le jury a sélectionné le projet de la crèche parmi 170 dossiers déposés pour la compétition. La proposition intitulée Le Jard'incroyable a séduit les évaluateurs par sa simplicité et son ancrage réel dans le quotidien des enfants. Le thème imposé, le déséquilibre, a été interprété de manière créative pour favoriser le développement sensoriel.

Un chantier collaboratif a été organisé en mars dernier pour concrétiser cette vision. Une dizaine de familles ont rejoint les sept professionnelles de la petite crèche pour aménager le jardin. L'objectif affiché était de remettre de la nature dans la nature en créant des structures organiques plutôt qu'avec des jouets en plastique standardisés.

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Création d'un parcours sensoriel innovant

Très aménagements ont été réalisés grâce à cette participation active des parents et des enfants. Un parcours sensoriel spécifique a été installé pour stimuler les sens des tout-petits. Les professionnelles peuvent désormais remplir des carrés de différentes textures selon leurs envies et l'évolution des saisons.

Une butte de terre a également été installée dans l'espace de jeu. Cette idée est née d'une opportunité locale lorsque les services techniques de la commune déblayaient un chemin en face de l'établissement. L'équipe a simplement demandé de déposer ces terres dans le jardin pour enrichir le terrain de jeu.

Une équipe motivée par la reconnaissance

La joie a été immense lors de la proclamation des résultats en avril. Trois des sept professionnelles étaient présentes sur place pour la cérémonie. Les autres membres du personnel suivaient l'événement en direct sur Internet, créant une ambiance de cohésion et de partage malgré la distance.

Aurore Décréau souligne l'importance morale de ce prix. Il est très valorisant de pouvoir défendre ce que l'on fait au quotidien auprès d'un jury national. Cette victoire renforce la motivation de l'équipe et confirme la qualité de l'accueil offert aux enfants d'Aigrefeuille-sur-Maine et de Remouillé.

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Des places disponibles pour les familles locales

La Maison des P'tits Loups continue de proposer ses services aux familles des communes voisines. L'établissement dispose encore de quelques places d'accueil pour les enfants. Les parents intéressés peuvent contacter la structure pour obtenir plus de détails sur les disponibilités.

Le numéro de contact pour toute information complémentaire est le 02 28 02 05 64. Cette reconnaissance nationale place l'établissement parmi les meilleurs de France, un gage de confiance pour les parents cherchant un environnement naturel et stimulant pour leurs petits.