La Maison Brindos obtient la Clef Michelin pour son luxe paisible

Découvrez comment la Maison Brindos à Biarritz allie héritage hispano-mauresque et lodges flottants pour mériter sa nouvelle reconnaissance gastronomique de prestige.

La Maison Brindos, située à quelques minutes de Biarritz, a récemment décroché une Clef Michelin. Ce Relais & Châteaux, niché au bord d'un lac privé, conjugue élégance hispano-mauresque et expérience insolite.

Un domaine hispano-mauresque préservé

Le château a été bâti dans les années 1930. Il était autrefois la demeure de fêtes du lord écossais Reginald Wright. L'édifice se reflète dans les eaux immobiles de l'un des plus grands lacs privés de France.

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Une arrivée par barque mène aux dix lodges flottants. Ces structures posées au ras de l'eau offrent un accès silencieux aux hébergements principaux. Le personnel fait preuve d'une chaleur sincière et professionnelle dès l'entrée.

L'expérience minérale du Spa Gemology

Le Spa Gemology propose un rituel visage et corps unique. Le traitement commence avec un démaquillant Bijou Nacré pour purifier la peau en douceur. Un sérum hydratant au Jade et un masque jeunesse au Diamant suivent ensuite.

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Le soin continue avec une lotion apaisante au Saphir et une crème à la Smithsonite pour les peaux sensibles. Un gommage affine le grain de peau avant un enveloppement relaxant. Des patchs yeux LED stimulent la zone du regard en complément.

Des chambres et suites tournées vers le lac

L'établissement dispose de 39 chambres et suites d'une superficie moyenne de 45 m². Chaque espace est orienté vers le lac avec balcon, terrasse ou jardin privatif. Le style intérieur mêle lin blanc, bois patiné et tapis anciens.

Les dix lodges flottants accessibles uniquement en bateau offrent une expérience immersive. Les unités Fée du Lac et Fée Mélusine incluent un bain norvégien privé sur leur terrasse. Ce dispositif permet de profiter du lac depuis l'intimité.

Une reconnaissance pour le luxe discret

L'obtention de la Clef Michelin confirme la qualité du service et de l'expérience. Le domaine réussit à préserver son âme sans céder à la muséification. Cette distinction récompense le savoir-faire et la passion de l'équipe pour ce lieu unique.