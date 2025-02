La main de Jacques Chirac : une exposition de souvenirs

Trente ans après son élection à la présidence, une exposition de photographies de Jacques Chirac, prises par son photographe officiel Eric Lefeuvre, est inaugurée à la médiathèque de Troyes. L'occasion de découvrir des moments historiques et personnels de l'ancien président, et d'évoquer son rapport à la photographie.

Trente ans après l'élection de Jacques Chirac à l'Élysée, la médiathèque de Troyes accueille une exposition de soixante photographies de l'ancien chef de l'État réalisées par son photographe officiel Eric Lefeuvre. Entourée notamment de François Baroin et Christian Jacob, sa fille Claude est venue couper le ruban vendredi 16 janvier. En découvrant les clichés exposés, Claude Chirac s'est montrée étonnée par un détail jusqu'ici passé inaperçu à ses yeux : la magnificence des mains de son père.

'Ils avaient de très belles mains', a-t-elle relevé devant François Baroin qui l'accompagnait. Sur de nombreuses photos, on peut en effet observer Jacques Chirac avec la main droite souvent levée, les doigts écartés, dans ce qui était devenu son geste signature. Un détail esthétique qui n'avait visiblement jamais attiré l'attention de sa fille, pourtant si proche de lui. Cette exposition a aussi été l'occasion pour Claude Chirac et le photographe Eric Lefeuvre d'évoquer le rapport de Jacques Chirac à la photographie et à son image. Selon sa fille, l'ancien président 'n'était pas centré sur lui-même' et 'n'avait pas d'ego'. 'Il n'aimait pas se voir, s'entendre' a-t-elle confié. Un constat partagé par Eric Lefeuvre qui a déclaré : 'Jacques Chirac, lui, aimait la photo, je pense même qu'il aurait pu être photographe. Mais les photos de lui ne l'intéressaient pas…'. Au-delà de l'anecdote sur ses mains, l'exposition montre différentes facettes de Jacques Chirac durant ses deux mandats présidentiels, de 1995 à 2007. On le découvre ainsi aux quatre coins du monde, lui qui était un grand curieux des cultures et de l'Homme. Plusieurs clichés immortalisent aussi des moments historiques, comme son refus d'engager la France dans la guerre en Irak annoncé au premier ministre britannique Tony Blair en 2003. 'C'était un homme qui aimait tellement la France et les Français, qui connaissait leur quotidien mais aussi très bien le monde et ses cultures, dont il savait appréhender la complexité', a résumé Claude Chirac.





