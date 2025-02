La machine à café à grain Beko CEG7302B à 299 euros chez Electro Dépôt : design, simplicité et performance

Offrez-vous un café sur mesure avec la machine à café à grain Beko CEG7302B, disponible à 299 euros chez Electro Dépôt. Cette machine allie design, simplicité d'utilisation et performance pour vous garantir un café d'exception.

La machine à café à grain Beko modèle CEG7302B est désormais disponible à 299 euros chez Electro Dépôt . Combinant design et technologie, elle propose cinq recettes préprogrammées : Espresso, Double, Americano, Ristretto et Lungo. Cette machine permet une personnalisation poussée de l'intensité et de la saveur, grâce à la modification de la mouture, de la quantité d'eau et de café. Conçue pour une utilisation simple et intuitive, elle offre une qualité professionnelle aux boissons.

Son format compact et ses fonctionnalités pratiques en font le choix idéal pour les amateurs de café en quête de simplicité et de performance. Electro Dépôt assure la livraison gratuite en drive ou à domicile, avec une garantie de deux ans incluse. Appréciée pour son ergonomie et sa facilité d'utilisation, cette machine à café à grain reçoit la note parfaite de 5/5 de la part des utilisateurs. Elle vous garantit ainsi un café personnalisé jour après jour. Un café sur-mesure avec la machine à café à grain Beko. Savourez l'authenticité d'un café fraîchement moulu avec cette machine à café à grain Beko. Son broyeur de 19 bars révèle chaque nuance d'arôme pour une dégustation intense. Grâce à son écran tactile intuitif, personnalisez chaque tasse selon vos envies. Son réservoir à grains de 250 g et son réservoir d'eau de 2 L vous offrent une grande autonomie au quotidien. Besoin d'un café express ? Son système de chauffe rapide garantit une préparation instantanée, même enchaînée. Son bec ajustable s'adapte à toutes les tasses, pour un confort optimal. Élégante et compacte, elle trouve sa place dans toutes les cuisines. Et pour un entretien sans contrainte, elle dispose d'un programme de rinçage automatique. Simplicité, performance et plaisir : redécouvrez le café à domicile. Cliquez ici pour profiter de l'offre d'Electro Dépôt sur la machine à café à grain Beko. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

