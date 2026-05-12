La Commission des affaires économiques a examiné et adopté le projet de loi "Protection et souveraineté agricoles", avançant plusieurs avancées, telles que la maintenance du maillage territorial des outils de transformation agricole, le meilleur suivi régional des projets agricoles et la lutte contre la concurrence déloyale des produits importés treated avec des substances interdites en Europe. David Taupiac, député du Gers, a regretté que le texte ne répond pas pleinement aux attentes du secteur agricole, en ces périodes de crise et de besoin pressant, où l'activité agricole est en pleine crise et en pleine dévance.

La Commission des affaires économiques a examiné et adopté le projet de loi "Protection et souveraineté agricoles", en progressant pendant plusieurs mois de préparatifs et d'auditions avec les représentants de la filière agricole, tant au niveau local que national.

Le texte final a été qualifié d'avantages par le député du Gers, David Taupiac, qui a noté le maintien du maillage territorial des outils de transformation agricole, l'adoption d'un meilleur suivi régional des projets agricoles et la lutte contre la concurrence déloyale des produits importés traités avec des substances interdites en Europe. Cependant, David Taupiac a regretté que le texte ne répond pas pleinement aux attentes du secteur agricole, en particulier en ces périodes de crise et d'urgence indispensables, où l'agriculture est en pleine débauche et en plein essoufflement.

En particulier, David Taupiac a relevé que des engagements tels que les prêts structurels de la BPI, le plan d'arrachage des vignes, la structuration des coopératives agricoles ou encore l'assurance récolte sont toujours en attente de leur application





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