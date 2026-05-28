La liste des 26 joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps a sélectionné 26 joueurs pour représenter la France à la Coupe du monde 2026. Parmi eux, on retrouve des cadres de longue date et des nouvelles arrivées. L'équipe de France est solide à tous les niveaux, notamment en attaque.

La Coupe du monde 2026 est enfin arrivée, et avec elle, la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour représenter la France. Parmi eux, on retrouve des cadres de longue date comme N'Golo, Dayot Upamecano et William Saliba, ainsi que des nouvelles arrivées comme Malo Gusto, Robin Risser et Mike Maignan.

Le sélectionneur français a dévoilé cette liste le 14 mai dernier sur TF1, et les joueurs sont en mission pour aller décrocher un nouveau titre de champions du monde. L'équipe de France est solide à tous les niveaux, notamment en attaque, et les joueurs sont prêts à donner le maximum pour leur pays. Les Bleus vont devoir faire face à des adversaires forts, mais avec leur expérience et leur maturité, ils ont toutes les chances de réussir.

La Coupe du monde 2026 est un événement incontournable pour les fans de football, et les joueurs de l'équipe de France sont déterminés à faire honneur à leur pays





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