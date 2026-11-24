L'Auberge du Vieux Puits de Gilles Goujon reste numéro un en Occitanie avec 98,5 points dans La Liste 2027. Découvrez le classement des 8 restaurants de la région.

La gastronomie occitane consolide sa réputation d'excellence avec la publication de La Liste 2027, révélant que huit établissements de la région figurent au palmarès mondial. Cette édition confirme la domination écrasante de l'Aude sur la scène régionale, tandis que la Lozère voit ses performances s'ajuster à la baisse. Le classement met en lumière la persistance historique de la table de Gilles Goujon, qui maintient son autorité malgré une concurrence mondiale de plus en plus raboutie.

La suprématie incontestée de Gilles Goujon

Gilles Goujon conserve la tête du classement régional à l'Auberge du Vieux Puits, située à Fontjoncouse dans les Corbières. L'établissement obtient une note exceptionnelle de 98,5 sur 100, constituant la meilleure performance enregistrée en Occitanie pour cette année. À l'échelle internationale, cette adresse prestigieuse ne devance que 31 tables à travers le monde, ce qui la place parmi l'élite absolue de la restauration globale. Seuls un point sépare désormais l'Auberge du Vieux Puits de la meilleure note mondiale, qui s'élève à 99,5 sur 100.

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Le restaurant de Gilles Goujon fait jeu égal avec plusieurs grandes maisons françaises, notamment Le Pré Catelan à Paris et La Marine sur l'île de Noirmoutier. Cette performance permet à la maison de remporter sa septième année consécutive une place parmi le Top 5 des meilleurs restaurants du monde. Pour la cinquième fois, le guide Gault & Millau attribue cinq toques à l'établissement, une distinction obtenue pour la première fois en 2009. La transmission familiale se poursuit à Fontjoncouse, où l'histoire culinaire s'écrit désormais sous la direction de la nouvelle génération de la famille Goujon.

La concentration du Top 5 en Aude

L'Aude affiche une concentration remarquable de son excellence culinaire, avec trois tables parmi les cinq premières de la région. La Table Lionel Giraud, installée à la Maison Saint Crescent, obtient 87,5 sur 100. Elle conserve fermement la quatrième place régionale, devançant de justesse La Table de Franck Putelat, créditée de 85 sur 100 et située à Carcassonne. Ces deux établissements audois connaissent une érosion identique de leur valeur, avec une perte de 2,5 points chacun par rapport à l'édition précédente.

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La dynamique du classement réserve également des surprises notables en Lozère et dans le Gard. Le chef Cyril Attrazic gagne deux places dans la hiérarchie, profitant du recul de ses concurrents directs. Alexandre, le restaurant de Cyril Attrazic situé à Garons près de Nîmes, réalise la progression la plus nette de la sélection régionale. Sa note passe de 93,5 à 96 sur 100, consolidant sa position de leader dans son département et démontrant une vitalité économique et culinaire sans faille.

Les ajustements et la réalité du marché

Pour le reste des participants, la situation est plus contrastée, avec seulement trois des huit restaurants occitans qui parviennent à améliorer leur note globale. La Maison Bras complète le podium régional avec Le Suquet, situé à Laguiole en Aveyron. L'établissement obtient une note de 90 sur 100, ce qui représente une baisse significative de 4,5 points par rapport à l'édition 2026. Cette performance place la table à six points exacts de sa voisine gardoise, créant un écart qui reflète les fluctuations habituelles des critiques gastronomiques.

Les établissements restants font face à des baisses de notation qui témoignent de la difficulté à maintenir un niveau constant. Le restaurant Py-R, à Toulouse dans la Haute-Garonne, recule de 4 points pour s'établir à 75 sur 100. Il termine ex æquo avec la table de Jean-François Piège, qui passe de 77,5 à 75 sur 100. Ces deux tables terminent donc à égalité parfaite, illustrant la proximité des niveaux techniques entre les maisons de premier plan.

Méthodologie et portée internationale

La Liste 2027 se distingue par sa méthode de calcul rigoureuse, qui croise les appréciations des guides gastronomiques traditionnels, les critiques publiées dans la presse spécialisée et les avis directs des clients. Cette approche pluridimensionnelle attribue une note précise sur 100, permettant des classements serrés et souvent des ex æquo, comme c'est le cas pour Py-R et Duende. L'édition 2027 couvre une aire géographique étendue, englobant 74 pays à travers le monde, ce qui accentue la valeur des résultats pour les restaurants locaux.

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La comparaison avec les acteurs majeurs du secteur commercial souligne également la position stratégique de ces établissements. Dans un contexte où des rivaux européens comme le grand magasin à petits prix débarquent à proximité de Perpignan, l'excellence gastronomique reste un pilier culturel insubmersible. Les résultats de La Liste 2027 confirment que la gastronomie occitane, et particulièrement celle de l'Aude, constitue un patrimoine vivant et compétitif à l'échelle mondiale.