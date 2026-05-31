La majorité municipale de droite de la Ville de Royan a arrêté de verser une subvention de 500 euros à l'antenne de la Ligue des droits de l'Homme en Pays royannais, après avoir décidé qu'elle ne souhaitait plus subventionner une association qui prend des positions politiques.

La Ligue des droits de l'Homme en Pays royannais perd sa subvention de 500 euros de la part de la Ville de Royan. La majorité municipale de droite a arrêté de verser cette aide après avoir décidé qu'elle ne souhaitait plus subventionner une association qui prend des positions politiques.

Cela a été décidé avant même la séance du conseil municipal, où deux élus de l'opposition ont dénoncé le soutien de la Ligue des droits de l'Homme à l'islam politique et ses prises de position partisanes. Le maire de Royan, Patrick Marengo, a tranché en disant que les positions prises au niveau national par la Ligue des droits de l'Homme ne sont plus dans l'esprit d'une association que la ville souhaiterait subventionner.

Cela a été confirmé par la décision de la majorité municipale de ne pas proposer de subvention à la Ligue des droits de l'Homme lors du conseil municipal de vendredi 29 mai. C'est un choix 'assumé' par le maire de Royan, qui a voulu croire que l'absence de subvention pour la LDH, au milieu d'une liste d'autres associations aidées par la Ville, n'était que provisoire et reportée à un prochain vote.

La tête de liste Royan à gauche, Jacques Guiard, a tenté de plaider la cause de la LDH, en disant qu'il s'agit d'une association politique, mais qui s'est élargie à la défense des droits sociaux, entre autres. Il a également dit que rien ne permet de discriminer une association en fonction de critères politiques, dans la mesure où cette association est respectueuse des principes et des valeurs de la République. Mais ce plaidoyer a resté lettre morte vendredi 29 mai.

La Ligue des droits de l'Homme en Pays royannais avait traditionnellement bénéficié d'une subvention de la part de la municipalité royannaise, comme d'autres sur le territoire, où rayonnent les bénévoles de la LDH Pays royannais. L'immense majorité de leur temps est utilisée pour, sans prosélytisme politique, sensibiliser les élèves d'élémentaire aux droits de l'Homme et aux grands enjeux sociétaux ou pour proposer, par alternance, un 'salon du livre et du citoyen' ou un festival de cinéma de société, dont le thème de la dernière édition était 'Être jeune aujourd'hui'.

La Ligue des droits de l'Homme a été créée en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus, officier de confession juive accusé à tort d'intelligence avec l'ennemi allemand





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