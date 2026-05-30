La Ligue des champions : des échauffourées et des débordements après la victoire du PSG

La Ligue des champions a été marquée par des échauffourées et des débordements à Bordeaux, Agen et Paris après la victoire du Paris Saint-Germain. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et utilisé des gaz lacrymogènes pour maintenir l'ordre.

La Ligue des champions a été marquée par des échauffourées et des débordements à Bordeaux , Agen et Paris après la victoire du Paris Saint-Germain . Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et utilisé des gaz lacrymogènes pour maintenir l'ordre.

Des interpellations ont eu lieu à Paris, avec 113 personnes interpellées et 45 gardes à vue. Un policier a été blessé et des véhicules et commerces ont été dégradés. Des échauffourées ont également éclaté à Bordeaux et Agen, avec des jets de projectiles et des incendies de poubelles. La circulation des transports en commun a été perturbée à Bordeaux et des feux d'artifice ont été tirés place de la Bourse.

La préfecture n'a pas indiqué si des interpellations avaient eu lieu à Bordeaux





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