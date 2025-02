La Ligue 1 en Péril: DAZN Menace de Ne Pas Payer, la LFP Convoque un Conseil d'Administration Urgence

DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, menace de ne pas régler sa prochaine échéance financière. La LFP a réagi en convoquant un conseil d'administration exceptionnel pour tenter de trouver une solution à cette crise qui pourrait mettre l'avenir du championnat en danger.

DAZN aurait envisagé de régler seulement la moitié de la somme due pour février, un scénario qui pourrait peser lourd sur les finances des clubs. Cette situation est le résultat de tensions persistantes entre DAZN et la LFP. La plateforme britannique exprime son mécontentement face à l'attitude de certains clubs, qui compliquent ses efforts pour proposer des contenus exclusifs et enrichis. DAZN avait déjà exprimé ses frustrations par le passé, mais cette fois-ci, la menace semble plus sérieuse. La LFP, de son côté, réagit en convoquant un conseil d'administration exceptionnel pour essayer de trouver une solution à la crise. Si DAZN venait à ne pas honorer son paiement, cela pourrait engendrer un recours judiciaire de la part du diffuseur contre la Ligue pour « défaut de loyauté ». L'enveloppe financière, représentant 56,9 millions d'euros pour les deux diffuseurs, est essentielle pour la santé financière de la Ligue 1. Son manque de paiement pourrait sérieusement perturber le fonctionnement des clubs et marquer une nouvelle crise des droits télé, similaires à celle vécue avec Mediapro. Cette situation soulève des questions sur l'avenir de la diffusion du football français. Une chaîne dédiée à la Ligue 1, gérée par la LFP, pourrait être une solution pour éviter les dépendances vis-à-vis des diffuseurs traditionnels.





