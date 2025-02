La Ligne TER Saintes-Niort Réouvert Après Dix Mois de travaux de Modernisation

La ligne TER Saintes-Niort a rouvert partiellement aux voyageurs le 14 février 2025, après dix mois de travaux de modernisation. La réouverture complète de la ligne est prévue pour le 1er février.

À partir de ce vendredi 14 février, les voyageurs de la ligne TER entre Saintes et Niort pourront de nouveau monter dans le train matin et soir, après dix mois de fermeture pour des travaux de modernisation. La réouverture complète de la ligne aura lieu le dimanche 1er février et permettra aux voyageurs de retrouver leur trajet habituel en train.

Depuis près de dix mois, cet axe était fermé à la circulation des Trains express régionaux en raison de travaux de modernisation sur les 77 km de voies. Jeudi 13 février, sur la base des travaux du site de Saint-Jean-d’Angély, c’était l’inauguration en grande pompe de ce chantier à 115 millions d’euros, financé aux trois quarts par la Région Nouvelle-Aquitaine. Après six mois de phase préparatoire, les travaux de remplacement des rails, traverses et ballast ont débuté le 21 mai 2024. Le but de l’opération est de retrouver une vitesse nominale de 100 km/h, permettant un gain d’environ huit minutes. La ligne va accueillir 12 trains TER en moyenne chaque jour, desservant 10 gares et haltes. Chez nous, Loulay et Villeneuve-la-Comtesse auront désormais cinq arrêts quotidiens au lieu de trois auparavant, idem pour Saint-Hilaire-de-Villefranche/Brizambourg (contre quatre). Un désir des élus locaux. Nicolas Lazard, le directeur du projet de modernisation, invite l’assemblée à venir voir l’atelier de soudure aluminothermique. « Ce type de soudure remplace les joints mécaniques, fini le fameux clac-clac pour les usagers, c’est un confort de voyage », éclaire-t-il. En tout, 140 km de rails ont été remplacés dont 106 km réemployés après avoir été contrôlés dans leur usine de Bourgogne. « On a réutilisé des rails de lignes à grande vitesse dont la qualité suffit pour le TER », poursuit le pilote d’opération de SNCF Réseau. Idem pour les traverses de béton de moins de 20 ans. Il reste encore quelques travaux à effectuer par SNCF Réseau et les entreprises qui l’accompagnent. Citons les finitions des fossés hydrauliques avec leur couverclage. « Cela permet un meilleur écoulement des eaux, en les protégeant de la végétation », détaille Nicolas Lazard. À une période où la défiance des citoyens à l’égard des élus ne cesse de croître, je trouve bien de montrer que l’action publique est utile avec ce chantier de modernisation, insiste Alain Rousset, le président PS de la Région lors de son discours. Cette réalisation, c’est une grande victoire pour la grande Région. » La maire PS de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard se dit « émue » que ce chantier aboutisse : « sans ça, il est certain que cette ligne aurait fermé, aggravant le déclin de ce territoire. » Pour Étienne Guyot, le préfet de région, « moderniser un service public, ça a du sens ». Il se réjouit aussi « d’avoir un budget cette année, des signaux positifs en cette période d’incertitude ». À SNCF Réseau, le PDG Matthieu Chabanel se félicite de la fin de ce chantier, rappelant que ça ne s’arrête pas là. Oui, depuis le 6 janvier, ça se poursuit entre Beillant, près de Saintes, et Pons, pour une tranche à 12 millions d’euros de renouvellement de voies. De 22 heures à 6 heures jusqu’au 11 juillet.





