La Ligne C du Métro de Toulouse: Un Nouveau Pouvoir de Transport pour la Ville

La construction de la ligne C du métro à Toulouse progresse rapidement et promet une nouvelle ère de transport pour la ville. Avec des tunnels qui s'étendent de plus en plus et des viaducs déjà en place, la ligne C est en bonne voie d'être inaugurée fin 2028. La ligne offrira une capacité de transport importante, capable d'accueillir jusqu'à 600 000 voyageurs par jour. L'article détaille les différents aspects du projet, de la construction des tunnels à l'aménagement des stations, en passant par l'impact sur la circulation dans la ville.

À la station Sept-Deniers, près du Stade Toulousain , la première à être entrée en chantier début 2023, les immenses parois moulées permettent au visiteur de descendre à près de 30 mètres sous terre. Les rails ne sont pas encore posés, mais le futur tunnel de la ligne C du métro est déjà là, en partie.

Jean-Jacques Laporte, le chef de projet Ligne C à Tisséo Ingénierie, explique : « Cette station permettra aux gens de venir voir les matches du Stade Toulousain, elle se trouve tout près de l’entrée du stade Ernest-Wallon ». Avec près de 300 voyageurs par rame et des métros toutes les 2 minutes environ, la ligne permettra une grande fluidité de circulation. Quelques mois après leur entrée en service, les cinq tunneliers, ces immenses machines qui creusent et construisent les tunnels du métro, ont déjà percé 2 kilomètres. D’ici la fin 2025, ils en auront creusé 15. Il en restera moins de 10 pour que mi-2026, les tunneliers puissent regagner la surface. La ligne C, c’est 21 kilomètres de tunnel et 6 kilomètres de viaduc. 2 kilomètres de viaduc déjà construits pour la ligne C. Du côté du viaduc, à Toulouse Montaudran et Labège, 2 kilomètres sur les 5,5 kilomètres sont déjà construits. Ce viaduc, qui aura causé le seul accident mortel du métro jusque-là, en mars 2024, permettra au métro de survoler le lac de Labège. « Nous en sommes à l’habillage, les clients du centre commercial de Labège peuvent s’en rendre compte », glisse Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Ingénierie. Partout sur le parcours du métro, plusieurs puits de secours sont déjà construits. « Les premiers rails seront posés en septembre, au garage-atelier de Ginestous. Les premiers tests des rames du métro auront lieu à Valenciennes dans le même temps ». Entre fin 2025 et 2027, il faudra deux ans pour aménager les escalators, les murs, l’éclairage des 21 stations de la ligne C. Réouverture du faubourg Bonnefoy fin 2025 « Concernant le chantier et les quelques nuisances qu’il peut générer, nous allons rouvrir totalement la rue du faubourg Bonnefoy fin 2025 », annonce Jean-Michel Lattes. Dès octobre 2024, l’emprise du chantier se déplacera à François-Verdier, pour occuper la rue des Frères Lion, près de la Halle aux Grains. La troisième ligne pourra transporter jusqu’à 200 000 voyageurs par jour à son lancement, fin 2028. Puis elle montera progressivement en charge. « Dans les années qui suivront, en augmentant le nombre de rames, leur longueur (de 36 à 50 mètres) et la fréquence, nous pourrons monter jusqu’à 600 000 voyageurs par jour (contre 400 000 aujourd’hui pour la ligne A) », annonce Jean-Jacques Laporte





