La ligne C du métro de Toulouse : un coût final de 3,7 milliards d'euros et des questions sur son financement

Le projet de ligne C du métro à Toulouse, prévu pour 2026, voit son budget passer de 2,7 à 3,7 milliards d'euros. Découvrez les raisons de cette hausse, le plan de financement et les implications pour les usagers et la métropole.

La ligne C du métro de Toulouse, un projet d'envergure annoncé initialement en décembre 2013, voit son coût final s'établir à 3,7 milliards d'euros pour une mise en service prévue en juin 2026.

Ce montant représente une augmentation considérable par rapport aux premières estimations de 2,7 milliards d'euros en 2016, puis 3,151 milliards en 2020. Selon Sacha Briand, élu en charge du dossier, cette hausse s'explique par l'actualisation des coûts due à l'inflation et par la flambée des prix des matières premières, exacerbée par des événements mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Le projet, qui comprend 21 stations sur 27 kilomètres, devrait transporter environ 200 000 voyageurs par jour. Tisséo, l'opérateur des transports, a signé l'essentiel des appels d'offres, ce qui, selon les responsables, stabilise désormais le coût final. Pour absorber cette augmentation, Toulouse Métropole a augmenté sa subvention à 200 millions d'euros et des subventions supplémentaires, à hauteur de 248 millions d'euros, restent à percevoir.

Un emprunt colossal de 3 milliards d'euros, dans le cadre d'un programme mobilités global de 4,3 milliards, a été contracté. Ce financement s'étalera sur une durée moyenne de 25 ans avec un taux autour de 3,5 %.

Les usagers devraient également participer via une hausse des tarifs, dont la politique sera redéfinie par Tisséo à partir de 2027, en fonction notamment du coût de la ligne C. Parallèlement, le projet a suscité des débats sur son impact et son financement, alors que d'autres initiatives de mobilité sont envisagées pour désaturer le réseau toulousain





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