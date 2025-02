La Liga porte plainte contre le Real Madrid pour accusations de corruption arbitrale

Le Real Madrid, suite à sa défaite contre l'Espanyol Barcelone, a accusé l'arbitrage espagnol de corruption, demandant une réforme structurelle du système arbitral. La Liga, par la voix de son président Javier Tebas, a décidé de porter plainte auprès de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football. Cette plainte suscite une réaction de la part des clubs espagnols qui envisagent également une réponse juridique, dénonçant les accusations du Real Madrid comme étant « intolérables » et « inacceptables ».

Alors que le Real Madrid avait envoyé une lettre en dénonçant l'arbitrage, la Liga a porté plainte devant la commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Javier Tebas, président de la Liga, avait annoncé cette démarche quelques jours plus tôt. Suite à la défaite du Real Madrid contre l'Espanyol Barcelone (0-1), les Madrilènes avaient accusé l'arbitrage espagnol de « corruption » dans une lettre adressée à la Fédération espagnole.

Dans cette lettre, le club réclamait notamment les enregistrements audio des arbitres, en particulier pour deux actions (le carton jaune reçu par Carlos Romero après un tacle sur Kylian Mbappé et le but refusé à Vinicius). Le Real Madrid demandait une « réforme structurelle » du système arbitral espagnol, qu'il accusait d'être « défectueux », « corrompu » et « frauduleux », utilisant des termes tels que « falsification » et « manipulation », rappelle le média espagnol AS. Javier Tebas, président de la Liga, avait alors exprimé son intention de dénoncer la lettre du Real Madrid la semaine précédente. « Nous allons certainement dénoncer, tout comme nous avons dénoncé Real Madrid TV dans le passé. Nous allons examiner la plainte, si elle est dirigée contre le club, contre le signataire de la lettre, contre le conseil d'administration. Nous sommes en train d'analyser la question au niveau juridique, mais il est évident que ce type de note ne peut pas être toléré parce que les faussetés ou les demi-vérités qui veulent influencer certaines questions ne peuvent pas l'être. Il a perdu la tête », avait-il notamment déclaré. Le Real Madrid « tente de détruire le football ». Selon AS, c'est désormais chose faite. La commission de discipline de la Fédération espagnole pourrait donc ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du leader de Liga. De son côté, la Cadena SER a ajouté que les clubs du Championnat espagnol envisagent également une réponse juridique. Le président du FC Séville, José María Del Nido Carrasco, a notamment qualifié la déclaration comme « intolérable et inacceptable » et qui « porte atteinte à l'intégrité du football » avant d'affirmer que le Real Madrid « tente de détruire le football ».





