La Liga Bloqué des Plateformes de Piratage de Football

La Liga espagnole a obtenu le blocage de plusieurs plateformes de streaming illégales qui diffusaient des matchs de football, notamment DazcFutbolios et RBTV77, qui comptent plus de 400 000 utilisateurs en Espagne.

Le piratage est un problème majeur pour les diffuseurs de matchs sportifs, et ce phénomène ne se limite pas à la Ligue 1. La Liga espagnole a pris des mesures concrètes pour lutter contre ce fléau en obtenant le blocage de plusieurs plateformes diffusant illégalement leurs matchs. Parmi ces plateformes, on retrouve DazcFutbolios et RBTV77, qui comptent plus de 400 000 utilisateurs mensuels en Espagne.

Ces plateformes illégales se servaient de l'infrastructure de Cloudflare pour contourner les mesures de sécurité et diffuser du contenu protégé par le droit d'auteur. \La Liga a réussi à bloquer ces plateformes grâce à un engagement constant à protéger les droits de propriété intellectuelle. Les plateformes illégales, qui diffusaient des matchs de football à la fois sur le web et sur des applications mobiles, utilisaient l'infrastructure et les ressources de Cloudflare pour dissimuler leur activité criminelle. Elles se servaient de domaines légitimes comme boucliers numériques afin de contourner les contrôles de sécurité. \L'action de La Liga s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la fraude audiovisuelle. Elle collabore avec différents opérateurs télécoms pour identifier et fermer les plateformes illégales. Cette action vise à protéger l'intégrité, la durabilité économique et la principale source de revenus des clubs et de l'industrie du sport en général. La Liga dénonce également publiquement l'influence de Cloudflare dans le processus de piratage, en protégeant délibérément des organisations criminelles dans le but de réaliser des profits





