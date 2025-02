La Licence Staps: Plus qu'une formation sportive

La licence Staps s'est considérablement développée pour offrir des perspectives d'emploi diversifiées, allant bien au-delà du domaine sportif. Cette formation exigeante, qui implique une sélection rigoureuse, est axée sur les sciences humaines et les sciences du mouvement, offrant aux étudiants des opportunités dans l'éducation, l'entraînement sportif, l'ergonomie et le management du sport.

Si la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives, plus connue sous l'appellation de licence Staps, visait autrefois à former les professeurs de sport, ce cursus s'est grandement étoffé afin de proposer des perspectives d'emploi variées aux étudiants, non seulement dans le domaine de l'exercice physique mais également en dehors de ce champ d'action.

Face à une formation prisée et exigeante – environ quatre demandes d'inscription pour une place sur la plateforme Parcoursup –, mieux vaut donc bien se renseigner pour mettre toutes les chances de son côté et ne pas regretter son orientation. La science en bonne place Contrairement aux idées reçues qui ont la vie dure, la licence Staps est loin d'être exclusivement dédiée à l'apprentissage du sport ! Cette formation, proposée par une cinquantaine d'universités, réserve seulement un tiers du planning, soit 6 à 10 heures hebdomadaires, à l'exercice physique en première année. La pratique sportive peut ensuite s'accroître ou rester identique en 2e et 3e années selon les choix de l'établissement. Dès lors, pas besoin d'être une star du stade pour y faire ses preuves ! La majorité des cours sont d'ailleurs dispensés dans des amphithéâtres et abordent le sport sous tous ses aspects, y compris dans le cadre des sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire du sport, etc.) et sous les angles de la biomécanique, de la biologie, de l'anatomie et de la physiologie. Une bonne partie du programme est ainsi consacrée aux sciences. Sans surprise, la majorité des bacheliers souhaitant intégrer la licence Staps sont donc issus d'un bac scientifique et ce sont eux qui réussissent le mieux. Car, loin d'être une sinécure, cette formation effectue une sélection drastique et un écrémage radical et bon nombre d'étudiants échouent ou abandonnent parce qu'ils avaient tout misé sur leurs aptitudes physiques. Des spécialisations variées Si la L1, très généraliste, sert de tronc commun, la seconde année de Staps permet de s'orienter progressivement vers la mention de son choix, avant de l'approfondir davantage en troisième année. Très répandue, la licence « Éducation et motricité » cible l'enseignement du sport et permet de poursuivre son cursus dans un master dédié afin de présenter le concours de l'enseignement pour devenir professeur d'EPS. À l'heure où le sport est plébiscité pour la santé, les filières « Entraînement sportif » et « Activités physiques adaptées » (APAS) offrent de bonnes perspectives d'emploi en tant qu'entraîneur ou coach dans des clubs ou auprès de publics particuliers comme les personnes âgées ou les malades. Quant à la licence « Ergonomie et performance motrice », moins répandue, elle vise à travailler dans l'amélioration du matériel sportif et de son optimisation. Enfin, la spécialisation « Management du sport » destine aux fonctions à responsabilités, pour gérer et organiser des activités sportives ou commercialiser des produits et services sportifs





