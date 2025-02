La Libre Antenne : Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas sont de retour !

Chaque nuit de Coupe d'Europe, de match de l'équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l'After Foot pour la Libre Antenne. Laissez libre cours à vos passions, parlez football, tactique, technique ou simplement amusez-vous avec des imitations et des vannes !

Cette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d'Europe, de match de l'équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC , au 3216 et sur la chaîne YouTube de l' After Foot pour... la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique... Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus (enfin, presque tous)...

Le Top de la Libre Antenne - Thomas veut régler ses comptes avec Thibaut sur le débat Jeanne Mas vs Dalida – 12/02 Cette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d'Europe, de match de l'équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l'After Foot pour... la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique... Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus (enfin, presque tous)..





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football Ligue 1 Coupe D'europe Equipe De France RMC After Foot Libre Antenne Thibaut Giangrande Nicolas Vilas Humour Animations

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Libre Antenne - Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent pour des nuits footeuses!Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous invitent chaque nuit de Coupe d'Europe, de match de l'équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00 sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l'After Foot pour la Libre Antenne. Venez parler foot, tactique, technique... ou tout simplement ce que vous voulez !

Lire la suite »

Libre Antenne - Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit pour parler football !Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous invitent à participer à la Libre Antenne sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Chaque nuit de Coupe d'Europe, de match de l'équipe de France ou de grands matchs de Ligue 1, venez partager votre passion du football, vos opinions, vos imitations, vos blagues et toutes vos extravagances. L'ambiance est détendue et ouverte à tous (enfin, presque tous) !

Lire la suite »

Libre Antenne : Thibaut et Nicolas vous attendent !Rejoignez Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas chaque nuit pour la Libre Antenne, un rendez-vous incontournable sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Football, discussions ouvertes et fous rires garantis !

Lire la suite »

Libre Antenne du mardi 21 janvier 2025Cette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, de match de l’équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et...

Lire la suite »

Le Top de la Libre Antenne de l'After : Nico doit-il raser sa barbe ?Cette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, de match de l’équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et...

Lire la suite »

Libre Antenne du mercredi 22 janvier 2025Cette année, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, de match de l’équipe de France ou de gros matchs de Ligue 1 à partir de minuit, 00h30 ou même 01h00, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et...

Lire la suite »