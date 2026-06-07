La libre-antenne du dimanche midi : débats et actualités sportives

Découvrez les débats et les actualités sportives de la libre-antenne du dimanche midi, avec Stephen Brun et ses invités. De la Coupe du Monde des Bleus à la finale NBA, en passant par les actualités de la NBA et du basket français, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec les experts et les personnalités du sport.

C'est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. L'extra sportif peut-il perturber la Coupe du Monde des Bleus ? Arthur Perrot fait le point sur les différents dossiers qui crispent l'effectif. C'est la libre-antenne du dimanche midi !

Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Ronny Turiaf, ancien joueur des Knicks, donne son avis sur la finale NBA et pense que ce n'est pas encore perdu pour les Spurs ! Stephen pense que tout se jouera lors du prochain match.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Zverev rattrapé par ses démons ?

Stephen est confiant pour l'Allemand. Pour Eric Salliot, c'est le match le plus important de sa carrière. Sa saison avec les Timberwolves, sa série de playoffs contre Jokic, son affrontement avec Wemby, son point de vue sur Victor mais aussi sur Maxime Raynaud, sa volonté de remporter une médaille d'or avec l'équipe de France avant de raccrocher... Rudy Gobert revient en longueur sur toute son actualité et l'actualité de la NBA et du basket français.

Moïse Kouamé est-il celui qui va redorer le blason du tennis français ? Avec Laurent Reymond, ancien coach du crack français





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