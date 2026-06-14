Découvrez l'émission de Stephen Brun, où les auditeurs sont au cœur de la discussion sur les dernières actualités sportives. Cette semaine, Arthur Perrot fait le point sur les dossiers qui crispent l'effectif de la Coupe du Monde des Bleus, et Ronny Turiaf donne son avis sur la finale NBA.

C'est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. L'extra sportif peut-il perturber la Coupe du Monde des Bleus ? Arthur Perrot fait le point sur les différents dossiers qui crispent l'effectif. Ronny Turiaf, ancien joueur des Knicks, donne son avis sur la finale NBA et pense que ce n'est pas encore perdu pour les Spurs !

Stephen pense que tout se jouera lors du prochain match. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités.

Zverev rattrapé par ses démons ? Stephen est confiant pour l'Allemand. Pour Eric Salliot, c'est le match le plus important de sa carrière





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Libre-antenne de Stephen Brun : débats, invités et sujetsL'émission de radio 'C’est la libre-antenne du dimanche midi !' propose chaque dimanche midi entre 13h00 et 15h00 des débats animés par Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et leurs invités sur différents sujets tels que la Coupe du Monde des Bleus, la finale NBA, la santé mentale, les sports, la politique et la culture.

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Libre antenne sportive du dimanche midi avec Stephen BrunÉmission de libre antenne sportive animée par Stephen Brun et son équipe, où les auditeurs débattent chaque dimanche de 13h à 15h. Au programme : analyse des enjeux de la Coupe du Monde des Bleus, point sur la finale NBA et perspectives sur Alexander Zverev.

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C'est la libre-antenne du dimanche midi : débat en direct avec Stephen Brun et son équipeChaque dimanche, de 13h à 15h, l'émission de libre-antenne de Stephen Brun invite les auditeurs à participer aux débats sur l'actualité sportive et culturelle avec Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et leurs invités. Au programme : analyses, réactions et échanges en direct.

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