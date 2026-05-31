Rejoignez la joyeuse bande de Stephen Brun pour débattre sur les dernières actualités sportives. Moïse Kouamé, le tennis français, Arthur Fils, Terence Atmane, Zverev, Ruud et l'UBB sont au cœur de l'émission.

C'est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Moïse Kouamé est-il celui qui va redorer le blason du tennis français ? Avec Laurent Reymond, ancien coach du crack français. Après le forfait d'Arthur Fils, le Stephen Brunch s'interroge sur les chances françaises.

Stephen mise sur Terence Atmane ! Qui peut faire douter Sinner ? Stephen pense que Zverev est le plus à même de rivaliser avec le monstre italien. Eric et Flo Serra pensent que Ruud sera difficile à battre.

L'UBB double champion d'Europe ! Stephen s'interroge sur la différence de niveau des Bordelais entre la Champions Cup et le TOP





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Libre‑antenne du dimanche midi : débats passionnés avec Stephen Brun et ses chroniqueursChaque dimanche de 13h à 15h, Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty et Erwan Abautret animent une libre‑antenne interactive où les auditeurs débattent des dernières nouvelles sportives, du tennis à la Ligue des Champions.

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Libre-antenne sportive : Débats et analyses avec Stephen BrunChaque dimanche, Stephen Brun et son équipe animent une libre-antenne dédiée à l'actualité sportive. Au programme : discussions sur le tennis français avec les espoirs représentés par Moïse Kouamé et Terence Atmane, interrogations sur les adversaires de Jannik Sinner, et décryptage de la performance de l'UBB, récemment double champion d'Europe. Une émission interactive où les auditeurs sont invités à réagir et à partager leurs opinions.

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Libre‑antenne du dimanche midi : Stephen Brun et ses invités analysent le tennis françaisChaque dimanche, de 13h à 15h, Stephen Brun anime une émission interactive où auditeurs, experts et invités débattent des enjeux du tennis national et international, des jeunes espoirs aux compétitions par équipe.

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