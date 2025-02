La LFP en urgence face au paiement de DAZN

La LFP a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la situation des droits TV avec DAZN. Les présidents de clubs, mécontents du manque d'information, attendent des garanties de paiement de la part de DAZN et de la LFP.

Mardi soir à 21h54, les membres du Conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel ( LFP ) ont reçu une invitation exceptionnelle de Vincent Labrune, président de la LFP , pour une réunion prévue mercredi 12 février à 17h30. Cette réunion exceptionnelle concernera uniquement la situation des droits TV avec DAZN . Vincent Labrune, dans son mail, qualifie la situation comme étant « malheureusement urgente ».

Les dirigeants de la LFP, qui continuent de dialoguer avec les dirigeants de DAZN malgré les tensions importantes entre les deux parties, vont informer les membres du CA de l'état actuel de la situation et des décisions à prendre éventuellement. Cette réunion vise à combler le grand agacement ressenti par les présidents de clubs qui se plaignent d'un manque d'information. « Heureusement qu'on reçoit les notifications de RMC Sport, vous êtes beaucoup plus informés que nous », s'exclame un président de club de Ligue 1, regrettant ce manque de communication de la part de la Ligue. « Ils vont devoir payer » La plupart des présidents ont suivi les dernières informations dans les médias. Certains souhaitent temporiser sans paniquer. « On va attendre la réunion de ce soir et prendre ensuite les décisions », annonce un président dont la trésorerie est très fragile. D'autres responsables de clubs attendent que DAZN honore simplement son contrat : « Ils vont devoir payer. Impossible qu'ils se fassent une telle publicité de mauvais payeur surtout depuis que l'Arabie saoudite les soutient (le royaume a soutenu DAZN dans l'achat des droits de la Coupe du Monde des Clubs, NDLR) ». Plusieurs patrons de clubs veulent surtout que la Ligue assume ses responsabilités : « Je crois savoir qu'un fond de réserve a été créé depuis l'effondrement de Mediapro pour faire face à ce type de situation. Donc c'est maintenant qu'il doit servir. Que la Ligue assume ses choix! ». « Moi, c'est ce que je vais clairement demander au Conseil ce soir. De toute façon, s'il ne nous garantit pas le paiement de cette échéance du 14 février ça va péter », anticipe cet habitué des CA de la Ligue. « Je pourrais tenir deux, trois, quatre mois maximum » Une fronde contre Vincent Labrune pourrait-elle s'enclencher? « Pour l'instant non. Je n'ai rien senti ou entendu dans ce sens. Pour l'instant… », confie ce soutien à Labrune. L'ensemble des présidents se montre très inquiet pour leur trésorerie. « Grâce à mes bonnes ventes l'été dernier, je pourrais tenir deux, trois, quatre mois maximum. Mais après je suis mort », explique ce président de Ligue 2 qui espère que tout sera fait pour éviter une « catastrophe industrielle ».





