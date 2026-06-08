La Lenovo Legion Go S en promotion : une console portable performante à prix réduit

La Lenovo Legion Go S bénéficie d'une baisse de prix importante, passant à 479,99 euros. Découvrez ses caractéristiques clés : écran 8 pouces 120 Hz, processeur Ryzen Z2 Go, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout dans un format compact idéal pour le gaming mobile.

La Lenovo Legion Go S est une console de jeu portable performante qui bénéficie actuellement d'une promotion significative. Alors que le marché des prix augmente, elle est disponible à 479,99 euros au lieu de son prix de lancement initial de 629,99 euros, voire 649,99 euros chez certains e-commerçants.

Cette baisse de prix substantielle la rend plus accessible pour les gamers mobiles. Sous des apparences sobres, la machine intègre un processeur AMD Ryzen Z2 Go spécialement conçu pour les jeux AAA, permettant d'emporter une vaste ludothèque sans trop de compromis sur les performances. Son écran de 8 pouces WUXGA (1920 x 1200) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience visuelle fluide et immersive, minimisant les artefacts comme le ghosting ou le tearing.

La dalle lumineuse et bien calibrée assure un bon confort, même en extérieur, et le ratio 16:10 ajoute de la verticalité pour un affichage plus agréable. Malgré la taille de l'écran, la console reste compacte et facile à transporter. Les 16 Go de RAM LPDDR5X, combinés au Ryzen Z2 Go, fournissent une puissance brute suffisante pour les titres les plus récents, avec des temps de chargement rapides et une stabilité en multitâche.

Le stockage interne de 512 Go permet d'emporter plusieurs jeux, émulateurs et médias sans se soucier de l'espace, et il est possible de l'étendre via microSD. Cette configuration en fait un appareil polyvalent pour jouer partout. Des liens de comparaison avec d'autres produits et des offres liées sont généralement proposés dans les articles originaux.

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