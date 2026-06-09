La justice norvégienne ordonne la libération de Marius Borg Høiby au vu de l'état de santé de sa mère

La princesse héritière norvégienne Mette-Marit est gravement malade et a été placée sur liste d'attente pour une transplantation. Son fils Marius Borg Høiby est accusé de viols et de violences et sera libéré de prison pour rendre visite à sa mère.

La justice norvégienne a ordonné la remise en liberté de Marius Borg Høiby , le fils de la princesse héritière Mette-Marit , afin qu'il puisse soutenir sa mère gravement malade.

Cette décision intervient en attendant le verdict de l'affaire où il est accusé de viols et de violences. La princesse Mette-Marit est atteinte d'une forme rare de fibrose pulmonaire et a été placée sur liste d'attente pour une transplantation. Marius Borg Høiby a nié les faits les plus graves, mais a reconnu certains délits. Le verdict de son procès est attendu lundi 15 juin.

La princesse Mette-Marit a été hospitalisée depuis plusieurs mois et son état de santé s'est dégradé brutalement ces derniers mois. Elle a été accompagnée de son époux Haakon lors de sa dernière visite officielle au Japon. La princesse a été placée sur liste d'attente pour une transplantation en décembre dernier, mais l'appel pour une greffe peut désormais survenir à tout moment.

La Fondation pour le don d'organes a annoncé que la date exacte de la greffe ne serait pas révélée afin d'éviter tout lien entre le receveur et le donneur, un principe fondamental en Norvège. Marius Borg Høiby sera libéré de prison pour rendre visite à sa mère, sous stricte surveillance du personnel pénitentiaire. Son avocat, Petar Sekulic, a précisé que cette solution avait été proposée par l'administration pénitentiaire elle-même, après qu'une demande similaire ait été rejetée par la police





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