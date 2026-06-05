La justice administrative se montre inflexible face à la fraude massive de l'électricien automobile

L'électricien automobile a perdu son permis de conduire après avoir été sanctionné pour excès de vitesse. La justice administrative a examiné son recours et a décidé de maintenir la suspension de son permis de conduire.

La justice administrative a examiné le recours d'un électricien automobile qui a perdu son permis de conduire après avoir été sanctionné pour excès de vitesse .

L'homme avait été flashé à 161 km/h et son activité était en péril. La préfète de l'Essonne, Fabienne Balussou, avait suspendu la validité de son permis de conduire le 24 novembre 2025. La loi dispose que la rétention du permis peut être prononcée dans les 72 heures ou 120 heures après un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.

L'électricien automobile avait saisi le tribunal administratif d'Orléans, arguant que la suspension de son permis de conduire ne lui permettait pas de recourir à un véhicule sans permis ou à un chauffeur privé, compte tenu de la faible densité de transports en commun dans sa région. Le tribunal administratif d'Orléans a rendu un jugement le 18 mars 2026, selon lequel l'automobiliste d'Eure-et-Loir perdait huit points de permis d'un coup.

La justice se montrait inflexible face à la fraude massive de son centre d'examen





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justice Administrative Permis De Conduire Excès De Vitesse Tribunal Administratif

United States Latest News, United States Headlines