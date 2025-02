La Jupe Blanche Bohème : Indispensable de l'été 2025

Découvrez la jupe blanche bohème, pièce phare de l'été 2025, et comment la porter avec style. Des conseils pour créer des looks bohèmes ou plus conventionnels avec cette jupe incontournable.

Cette jupe blanche bohème sera partout cet été ! Et on l'a dénichée à petit prix (y en n'aura pas pour tout le monde !) C'est bientôt la saison de la jupe ! Si les moins frileuses ne l'ont pas quittée cet hiver, la collection des autres attend encore patiemment son heure. Qui dit beaux jours, dit donc fête à la gambette. Les jupes à l'esthétique seventies, les mini bubble skirts ou encore les modèles asymétriques ne devraient pas tarder à fièrement défiler dans les rues.

Peut-être encore un peu trop nouvelle dans la bande, la superposition de jupes devrait se montrer un peu plus timide. L'idée : créer un effet trompe-l'œil en superposant ses jupes préférées. Lors du défilé Saint Laurent printemps-été 2025 par Anthony Vaccarello, les jupes aux teintes pop se sont superposées. Chez Acne Studios, la tendance multi-layered skirt a joué la carte du mix and match d'imprimés alliant pois, tartan et rayures. Envie d'ores et déjà de miser sur cet effet (lorsque bien réalisé) ? Tentez dès maintenant le combo jupe en soie sublimée de dentelle portée sous une jupe droite en matière plus épaisse. Le mélange des genres et des jupes offre mille possibilités d'augmenter son quotient mode en un claquement de doigts. Aussi, collectionnez-les toutes ! Pour la touche boho-chic à combiner, par exemple, avec une jupe en cuir, optez pour cette jupe immaculée. La jupe bohème blanche et longue s'impose comme l'une des pièces phares de 2025. L'allure romantique, la taille élastiquée ultra-comfortable et la teinte virginale de ce modèle Stradivarius en feront un incontournable de vos prochains looks de fille en fleur. Retrouvez cette jupe sans plus tarder. Outre les superpositions originales, il est bien sûr possible de porter la jupe blanche de façon plus conventionnelle. Pour autant, vous n'en serez pas moins stylée ! Portez-la notamment avec un t-shirt blanc et une veste en jean pour un look casual et estival. Pour casser cet effet spectral, optez pour des souliers à talons colorés et une ceinture assortie. Sinon, jouez-la cool avec un chapeau fedora et des lunettes de soleil





