La journée mondiale des algues, une initiative pour soutenir ces organismes marins

La journée mondiale des algues a été l'occasion de parler des avantages de ces organismes marins. Selon Vincent Doumeizel, conseiller Océan des Nations Unies, les algues sont une solution énorme pour résoudre les grands problèmes de demain.

La journée mondiale des algues, une initiative des Nations Unies et menée par la France pour soutenir les algues, a été l'occasion de parler des avantages de ces organismes marins.

Selon Vincent Doumeizel, conseiller Océan des Nations Unies, il existe 12 000 sortes d'algues connues aujourd'hui, dont une vingtaine peuvent être cultivées. Cependant, il est probable qu'il y en ait encore 12 000 autres qu'on ne connaît pas, car elles sont similaires mais en réalité différentes. Les algues sont une solution énorme pour résoudre les grands problèmes de demain, tels que le réchauffement climatique, la pollution, la perte de biodiversité et la faim dans le monde.

Elles sont une solution multifacettes et il est temps d'en parler pour voir comment elles peuvent contribuer à créer une production régénérative de ressources





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