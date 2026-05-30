La Journée du développement durable revient à Chartres ce samedi 30 mai 2026

La cinquième édition de la Journée du développement durable aura lieu ce samedi 30 mai 2026 à Chartres. Cette journée permettra aux habitants de rencontrer les acteurs locaux engagés dans la défense de l'environnement.

La cinquième édition de la Journée du développement durable aura lieu ce samedi 30 mai 2026 à Chartres . Cette journée permettra aux habitants de rencontrer les acteurs locaux engagés dans la défense de l'environnement.

Ladislas Vergne, maire de Chartres et président de Chartres métropole, invite les habitants à rencontrer les entreprises, associations et acteurs du territoire pour échanger sur les enjeux environnementaux. Le développement durable est un sujet profondément transversal qui englobe toutes les problématiques liées à l'alimentation, l'énergie, l'approvisionnement en eau, la mobilité, la biodiversité... Tous ces enjeux seront abordés ce samedi 30 mai, et les habitants pourront rencontrer les acteurs du territoire qui s'engagent dans une démarche vertueuse pour la planète.

La Journée du développement durable s'installera sur la place Châtelet de 11h à 18h30. Cet événement a pour objectif de sensibiliser les habitants de l'agglomération aux enjeux environnementaux et aux moyens de prévention et d'adaptation. La journée va prendre la forme d'un événement rassemblant habitants et acteurs du territoire autour d'un objectif commun : mieux comprendre et agir pour un développement durable.

Les partenaires et les associations locales seront également présents pour mettre en lumière leurs initiatives et aller à la rencontre du public. Près d'une cinquantaine de partenaires exposants seront présents pour présenter leurs projets et leurs actions concrètes destinées à améliorer durablement la qualité de vie de chacun. L'événement aura lieu place Châtelet, à la croisée des chemins de la gare, de nombreux arrêts de bus et du centre-ville. Stands thématiques et animations pour tous seront proposés.

Cette année, la Journée est décorrélée de la Semaine du développement durable, qui se tiendra, créant ainsi deux temps forts durant l'année en lien avec le sujet





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