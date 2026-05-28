La Jordanie célèbre le 80e anniversaire de son indépendance dans la solennité et l'union familiale

La Jordanie a commémoré son 80e anniversaire d'indépendance avec une cérémonie officielle au palais Al Husseiniya, where le roi a souligné la résilience nationale et décerné des médailles à des personnalités et à l'équipe de football. La reine Rania et les princesses ont présenté des tenues élégantes chargées de symbolisme, et une photo touchante avec les petites-filles a illustré la continuité de l'attachement à la patrie.

La Jordanie célèbre sa 80e fête de l' Indépendance , marquant ainsi huit décennies depuis la création du Royaume hachémite sous la direction d'Abdallah Ier. Cette commémoration nationale, qui se tient chaque année, a vu la famille royale jordanienne réunie au palais Al Husseiniya d'Amman pour honorer cette date fondatrice.

Le roi a prononcé un discours rappelant les valeurs de principes, de générosité, de résilience et de confiance qui permettent au pays de surmonter les défis. Des médailles royales ont été remises à des institutions et personnalités méritantes ; l'équipe nationale de football a notamment reçu l'Ordre d'Al Istiqlal pour sa qualification historique à la Coupe du monde.

La reine Rania et les princesses ont arboré des tenues somptueuses, mêlant élégance et symbolisme national, comme la robe argentée de la reine ornée de motifs rappelant le drapeau jordanien. Une photo partagée par la reine montrant un moment tendre avec ses petites-filles, Iman et Amina, a illustré la transmission de l'amour de la patrie à travers les générations. Les fillettes portaient des tenues coordonnées aux couleurs du drapeau, affichant le chiffre 80.

La cérémonie a ainsi allié solennité historique, reconnaissance des mérites et touchants moments familiaux





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