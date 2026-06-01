La Huawei Watch FIT 5 Pro, une montre haut de gamme abordable

La Huawei Watch FIT 5 Pro est une montre qui propose un design fin et léger, ainsi que des fonctions premium. La montre fonctionne sur Android et iPhone via l'application Huawei Santé, qui inclut les notifications, le suivi cardio, le sommeil et les activités sportives.

La Huawei Watch FIT 5 Pro est une montre haut de gamme qui propose un design fin et léger, ainsi que des fonctions premium. Le boîtier est en titane et est accompagné d'un verre saphir.

La montre fonctionne sur Android et iPhone via l'application Huawei Santé, qui inclut les notifications, le suivi cardio, le sommeil et les activités sportives. L'offre est disponible jusqu'au 22 juin 2026 et permet de s'équiper d'un modèle qui rivalise avec ceux d'Apple ou Samsung. La montre inclut également des outils santé, tels que l'ECG, le suivi du sommeil et la fréquence cardiaque.

De plus, la montre permet de passer des appels et de gérer les paiements NFC. La montre est également équipée d'un écran AMOLED FullView de 1,82 pouces avec verre saphir, qui offre une bonne lisibilité. La montre se connecte aux téléphones Android et iPhones via Bluetooth 6.0, avec synchronisation automatique des données. La montre inclut également des mini-entraînements animés pour lancer rapidement quelques mouvements, ainsi que la détection automatique des pauses et des chutes avec alertes envoyées aux contacts d'urgence.

Enfin, l'offre ajoute un mois de cadrans VIP et trois mois d'accès à Huawei Santé+ pour les programmes sportifs, la respiration et la méditation guidée





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