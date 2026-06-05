L'équipe de France devrait changer de gardienne en ce mois de juin, à un an de la Coupe du monde. Mylène Chavas est favorite pour débuter en Pologne, ce vendredi (18 heures), en qualifications, et succéder ainsi à Pauline Peyraud-Magnin et Constance Picaud-Inconnu.

La hiérarchie mouvante des Bleues : Mylène Chavas , nouvelle favorite pour débuter en Pologne ? L'équipe de France devrait changer de gardienne en ce mois de juin, à un an de la Coupe du monde.

Mylène Chavas est favorite pour débuter en Pologne, ce vendredi (18 heures), en qualifications, et succéder ainsi à Pauline Peyraud-Magnin et Constance Picaud-Inconnu. La gardienne du Paris FC a été nommée meilleure gardienne de Première Ligue par l'UNFP puis la LFFP, après une très belle saison. Elle a été récompensée de sa saison, un an après être revenue en France à cause de son manque de temps de jeu au Real Madrid.

Elle a retrouvé Pauline Peyraud-Magnin et Constance Picaud-Inconnu, mais a découvert Lionel Letizi, le nouvel entraîneur spécifique. Avec lui, nous avons une réflexion sur le poste de numéro 1, n'avait d'ailleurs pas caché le sélectionneur Laurent Bonadei lors de l'officialisation de la liste des joueuses convoquées, le 28 mai. Le timing est limité, à un an d'une Coupe du monde. Numéro 1 depuis la prise de fonction de Bonadei, ou presque, Peyraud-Magnin traverse une période très compliquée en club.

Son départ de la Juventus Turin pour le Denver Summit en février n'est pas une réussite et un transfert estival n'est pas à exclure. Arrivée tardivement aux États-Unis cet hiver, la gardienne de 34 ans (76 sélections) a manqué une partie de la préparation. Elle a joué trois matches en six mois et c'était avec nous. Trois rencontres plutôt moyennes, d'ailleurs, contre la Pologne (4-1) et les Pays-Bas (1-2, 1-1).

Si elle est apparue détendue et performante aux entraînements cette semaine, elle a refusé de s'exprimer devant les médias. Une preuve qu'elle s'inquiète pour son poste ? , nous a assuré Picaud-Inconnu, mercredi, alors que Bonadei n'avait pas encore parlé aux trois joueuses. On essaye toujours de faire bouger les choses par nos performances.

On se tient toutes les trois prêtes à débuter le ou les matches à venir. La gardienne de Fleury (27 ans, 14 sélections) était dans le onze de départ en Irlande (2-1, le 3 mars) et elle s'était montrée solide. Et, cet été, elle va en plus connaître un tournant, avec son départ pour West Ham. , assure Picaud-Inconnu.

On en parle un peu. On fait tout pour qu'elle s'épanouisse en sélection et puisse revenir boostée à Denver. Numéro 3 ces derniers mois mais joueuse la plus performante sur le terrain, Chavas devrait connaître une promotion fulgurante puisqu'elle semble aujourd'hui favorite pour débuter en Pologne, ce vendredi, puis contre l'Irlande, mardi





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