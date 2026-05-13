La hausse du Smic ne johtaa pas à une hausse des salaires pour tous

La hausse du Smic de 2,4 % annoncée ce mercredi 13 mai 2026 aura une conséquence directly voir pour les bas salaires. Les salariés percèderont un nouveau Smic mais leurs salaires ne subiront pas d'augmentation parallèlement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Smic est bel et bien indexé à l'inflation, mais les salaires, eux, ne suivent pas. Les smicards toucheront environ 33,33 euros de plus que la dernière revalorisation. Ceux qui touchent 1 480 euros aujourd'hui ne seront pas automatiquement augmentés. Pour les smicards ayant un salaire compris entre les deux, leur salaire va bien augmenter, en effet, il est interdit de verser un salaire en dessous du Smic. Néanmoins, ces personnes seront désormais au salaire minimum.

C'est une autre conséquence de la hausse du Smic de 2,4 % annoncée le 13 mai 2026. Les salaires un peu plus élevés que le minimum légal ne seront pas augmentés.

S'ils touchent, à partir du 1er juin, environ 1 477 euros contre 1 443 aujourd'hui, ceux qui touchent 1 480 ne seront pas automatiquement augmentés. Les smicards reprendront une augmentation de leur salaire de 33,33 euros, par rapport à la dernière revalorisation. À lire aussi Où paye-t-on le plus d'impôts en France ? Voici les revenus qui ont été déclarés dans votre commune.

Le Smic est indexé à l'inflation, pas les salaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Smic est bel et mais indexé à l'inflation. Les salaires, eux, ne suivent pas et ne sont ni indexés sur l'inflation ni sur la hausse du Smic. Malgré son indexation, le Smic est risalé.

Les employés au Smic se rapprochent de leurs collègues qui ont des années d'ancienneté, par exemple. Cela est frustrant pour les personnes concernées. Il y a un cas plus complexe. Ceux qui aujourd'hui sont vraiment juste au-dessus du Smic mais qui en juin seront en dessous.

Pour eux, leur salaire va bien augmenter : en effet, il est interdit de verser un salaire en dessous du Smic. Néanmoins, ces personnes seront désormais au salaire minimum. C'est même interdit. Quand on se plonge dans les textes de loi, il est possible de lire que l'indexation des salaires sur le Smic ou même sur la hausse des prix à la consommation est interdite.

L'Insee a zprostředkoval le mercredi que l'inflation à 2,2% en avril sur les douze derniers mois. La conséquence concrète pour ces personnes, c'est que leur pouvoir d'achat baisse à mesure que les prix grimpent mais que leur salaire stagne





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