La hausse du prix du kérosène fragilise le secteur aérien et accélère la concentration

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient font flamber le prix du kérosène, pesant sur la rentabilité des compagnies aériennes. Le modèle low-cost, particulièrement vulnérable, pourrait voir des faillites et des rachats, accélérant la concentration du secteur, selon l'Iata.

La flambée du prix du kérosène , amplifiée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient , met sous pression l'ensemble du transport aérien mondial. Selon l'Association du transport aérien international ( Iata ), cette hausse des coûts pourrait accélérer les faillites parmi les compagnies à bas coûts et renforcer la concentration du secteur .

Le kérosène constitue en effet l'un des principaux postes de dépense pour les compagnies aériennes, et la récente instabilité liée aux conflits impliquant notamment les États-Unis et Israël contre l'Iran perturbe les routes aériennes et les chaînes d'approvisionnement. Ces perturbations entraînent des détours plus longs et plus coûteux pour les transporteurs, augmentant d'autant les frais opérationnels. Dans ce contexte, les compagnies low-cost apparaissent particulièrement exposées.

Dépourvues de sources de revenus plus lucratives telles que les cabines affaires, les clients premium ou les programmes de fidélité, elles disposent de marges de manœuvre financières plus limitées pour absorber la hausse des coûts. Le récent dépôt de bilan de Spirit Airlines est considéré par certains analystes comme un signal révélateur d'un mouvement plus large de fragilisation.

Willie Walsh, directeur général de l'Iata, a déclaré lors du sommet annuel de l'organisation à Rio de Janeiro que cette situation pourrait conduire à terme à des faillites, mais aussi à des rachats par des groupes plus solides, accélérant ainsi la concentration du secteur aérien mondial. Pour autant, cette pression ne signifie pas la fin du modèle low-cost, qui demeure robuste à l'échelle mondiale, notamment en Europe où des acteurs comme Ryanair continuent d'afficher de bonnes performances.

En revanche, la situation est plus complexe aux États-Unis, avec une concurrence accrue des grandes compagnies traditionnelles. Par ailleurs, la hausse du prix des carburants, alimentée par la guerre au Moyen-Orient, se traduit par une augmentation généralisée des prix des billets et par l'annulation de milliers de vols cet été. Les vols en direction de l'Asie pourraient être les plus touchés.

Certaines compagnies, à l'image de Volotea, envisagent déjà d'augmenter le prix des billets pour compenser la hausse du coût du kérosène. Cette tendance soulève des questions quant à l'accessibilité du transport aérien pour les voyageurs, alors que le ministre des Transports s'interroge sur la légalité de certaines opérations de consolidatio





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