La hausse des prix des repas de cantine dans le Cingal Suisse Normande suscite des réactions

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (CC Cingal-Suisse Normande) dénonce une hausse annoncée du prix des repas de cantine dans les écoles maternelles et primaires, jugée trop importante dans un contexte économique déjà tendu.

La hausse annoncée du prix des repas de cantine dans le Cingal Suisse Normande suscite des réactions parmi les parents d'élèves . Une pétition circule en vue de la dénoncer.

La cuisine centrale de la Communauté de communes du Cingal Suisse Normande, au cœur des enjeux de restauration scolaire, où sont préparés les repas destinés aux écoles du territoire dans un contexte de débat autour de l'évolution des tarifs. La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (CC Cingal-Suisse Normande) dénonce une hausse annoncée du prix des repas de cantine dans les écoles maternelles et primaires, jugée trop importante dans un contexte économique déjà tendu.

Selon les initiateurs, l'augmentation pourrait dépasser 20 %, portant le prix du repas à plus de 6 euros par enfant et par jour. Une évolution qui représenterait, selon leurs calculs, environ 40 euros supplémentaires par mois pour une famille avec deux enfants, soit plus de 400 euros par an. Même si nous saluons la volonté d'améliorer la qualité des repas, nous refusons que cette évolution se fasse au détriment des familles.

Il appelle notamment au gel de l'augmentation et à l'ouverture de discussions avec les représentants de parents d'élèves. Yoann Braud illustre les inquiétudes des familles. Père de deux filles, scolarisées à Saint-Germain-le-Vasson et à Grainville-Langannerie, il dénonce une hausse jugée brutale. On a l'impression que c'est nous qui allons payer les problèmes de financement de la CCCSN.

Il y a cinq ans, le prix était de 3,80 €, aujourd'hui on annonce 6 €. Ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. La plupart des familles ont des revenus moyens et ne peuvent pas se permettre de payer 6 € par repas, par jour et par enfant. Yoann Braud souligne aussi un manque d'équité par rapport aux territoires voisins : Aux alentours, on est plutôt à 4,50 €.

Dans d'autres communautés de communes, 50 % des repas sont pris en charge. Ici, on a l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai demandé des chiffres au président de la CCCSN. Il n'y a pas de distinction entre un enfant de 3 ans et un de 10 ans, regrette-t-il.

Dans un contexte d'inflation généralisée, le lanceur de la pétition rappelle que la hausse du coût de la vie concerne tout le monde, évoquant notamment les foyers vivant avec des revenus proches du SMIC, soit 1 867,02 € brut mensuels. À ce jour, la pétition approche les 400 signatures. Face à cette mobilisation, le président de la communauté de communes, Patrick Morel, défend le projet porté par l'intercommunalité et la future organisation de la restauration scolaire.

La cuisine centrale va apporter des repas de qualité, nous permettre le contrôle des déchets et avoir la main sur les circuits courts, indique-t-il. Concernant l'impact financier pour les familles, il précise que la collectivité entend maintenir une vigilance particulière : Nous allons faire en sorte que l'augmentation du prix des repas reste accessible aux personnes qui ont des difficultés. Le président rappelle également que les tarifs actuels sont de 5,10 euros pour les enfants inscrits à l'année.

Les nouveaux tarifs seront soumis et votés lors du conseil communautaire du 9 juin, ajoute-t-il, en insistant sur le cadre démocratique de la décision. Enfin, il souligne les dispositifs d'aide existants pour les familles les plus fragiles : Il y a aussi la possibilité de se tourner vers le CCAS de sa commune. Les nouveaux tarifs de restauration scolaire doivent être soumis au vote lors du conseil communautaire du 9 juin. En attendant, la mobilisation des parents se poursuit.

Les signataires demandent également une meilleure prise en charge des coûts par la collectivité et une concertation plus large sur la politique tarifaire de la restauration scolaire. Cette controverse illustre une nouvelle fois la tension entre amélioration de la qualité des services de restauration scolaire et maîtrise du coût pour les familles. D'un côté, les élus défendent un projet de cuisine centrale visant à renforcer la qualité et la gestion des approvisionnements. De l'autre, les parents demandent des garanties sur l'accessibilité financière





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