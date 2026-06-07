La Halle médiévale de La Mure candidate au Grand Prix du patrimoine pour financer sa rénovation urgente

La commune de La Mure espère remporter le Grand Prix du patrimoine et du tourisme local 2026 pour sauver sa halle médiévale du XIVe siècle, menacée par des problèmes structurels. Le public peut voter jusqu'au 28 juin.

La Halle médiévale de La Mure , située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, est un témoin emblématique de l'architecture médiévale. Construite au XIVe siècle sur la Grande rue, axe principal du centre historique, elle n'a quasiment pas été modifiée depuis.

Ce bâtiment à piliers de pierre et charpente en bois a servi pendant des siècles de lieu de marché et de rassemblement. Cependant, son état de dégradation est alarmant et nécessite des travaux urgents pour sauver ce monument. Face à l'ampleur du chantier, la ville de La Mure a décidé de participer au concours organisé par la Fondation du patrimoine en partenariat avec Airbnb : le Grand Prix du patrimoine et du tourisme local 2026.

Parmi les 12 sites sélectionnés, la halle est en lice pour une dotation financière qui pourrait grandement faciliter le financement des réparations. Le public est invité à voter en ligne jusqu'au dimanche 28 juin pour soutenir le projet. Le maire de La Mure a appelé les habitants à se mobiliser, soulignant l'importance de ce lieu pour l'identité de la commune. Les défis structurels sont nombreux.

Les colonnes reposent sur des sols instables, la charpente est mal alignée et la couverture en amiante doit être remplacée. De plus, les réseaux enterrés sont défectueux et menacent la stabilité de l'édifice. Le projet global de requalification, qui inclut également les abords de la halle et une partie de la Grande rue, a été validé par les élus en début d'année avec un budget prévisionnel de plus de 1,4 million d'euros.

Une somme considérable pour une commune de taille modeste. C'est pourquoi la mairie mise sur ce concours : le premier prix permettrait d'obtenir un financement substantiel, mais les deuxième et troisième places sont aussi récompensées avec respectivement 125 000 € et 100 000 €.

Par ailleurs, une collecte de dons a été lancée il y a quelques mois sur le site de la Fondation du patrimoine pour récolter 100 000 € supplémentaires. À ce jour, un peu plus de 2 000 € ont été promis, ce qui montre l'importance de la mobilisation locale. Chaque don, même modeste, contribue à préserver ce patrimoine. Une fois les travaux de rénovation achevés, la ville de La Mure ambitionne de redonner vie à ce lieu emblématique.

Le retour du marché hebdomadaire sous la halle est prévu, ainsi que l'organisation d'événements culturels et d'animations variées. Ce projet de revitalisation vise à renforcer l'attractivité du centre-ville et à préserver un patrimoine unique. Le vote du public est donc crucial pour concrétiser ces ambitions. En participant, chacun peut contribuer à sauvegarder un morceau d'histoire et à dynamiser la vie locale.

La Halle médiévale de La Mure représente bien plus qu'un simple bâtiment : c'est un symbole de l'identité de la commune et un lien vivant avec le passé. La mobilisation de tous est essentielle pour que ce projet aboutisse





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