La guinguette Grand rivage ouvre ses portes à Vannes

La nouvelle guinguette Grand rivage a ouvert ses portes à Vannes, dans le Morbihan, le 15 juin 2026. Cette guinguette, dirigée par Clémence Barban, peut accueillir jusqu'à 600 personnes et offre une variété de services, notamment des tapas à l'italienne, des planches de charcuterie et des food-trucks.

La guinguette Grand rivage a ouvert ses portes sur la rive gauche du port de Vannes , dans le Morbihan , le 15 juin 2026. Cette nouvelle guinguette, dirigée par Clémence Barban , peut accueillir jusqu'à 600 personnes.

Elle se situe dans l'ancien site de nettoyage de la Ville de Vannes, qui a été réaménagé pour accueillir un véritable lieu de vie où les gens peuvent se retrouver, échanger et s'amuser. Les clients pourront commander leur boisson et regarder les matchs, tandis que les tapas à l'italienne et les planches de charcuterie seront également disponibles. Les food-trucks viendront régulièrement sur le parking de la guinguette.

De plus, une plage artificielle sera créée près du parking du Commerce, et les clients auront accès à la guinguette par la porte blanche. Le service se fera exclusivement au bar, et Clémence Barban recherche encore quelques employés. Les travaux sont en cours sur le quai de la rive gauche du port afin de construire un escalier qui permettra aux clients d'accéder à la guinguette.

Selon la gérante, dix jours sont encore nécessaires pour terminer les travaux, l'aménagement du mobilier et la décoration. La guinguette Grand rivage ouvrira 7 jours sur 7, de la mi-juin à la mi-octobre 2026, avec des horaires allant de 12 h à 23 h du lundi au mercredi, de 12 h à 1 h du jeudi au samedi et de 12 h à 22 h le dimanche





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