La guerre en Ukraine se poursuit, avec des frappes de drones qui ont tué deux femmes et blessé 18 civils, dont quatre enfants, dans la ville de Zaporijjia. Les dirigeants français, allemand et britannique ont apporté leur soutien à la proposition de Volodymyr Zelensky d'un 'dialogue direct' entre l'Ukraine et la Russie.

La guerre en Ukraine se poursuit, un Rafale français neutralise un drone au-dessus de la Lettonie . Les autorités ukrainiennes rapportent que des frappes de drones ont tué deux femmes et blessé 18 civils, dont quatre enfants, dans la ville de Zaporijjia .

Une femme de 49 ans a également été tuée lors d'un bombardement russe à Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk. Dans la région de Soumy, un civil de 71 ans a été tué par des tirs russes sur la commune de Seredyna-Bouda. Les dirigeants français, allemand et britannique ont apporté leur soutien à la proposition de Volodymyr Zelensky d'un 'dialogue direct' entre l'Ukraine et la Russie, avec la participation active des Etats-Unis et de l'Europe.

Le président russe, Vladimir Poutine, a répondu ne pas en voir 'l'intérêt' tant qu'un accord pour mettre fin à la guerre n'aura pas été négocié en amont. L'armée lettone a indiqué que 'un aéronef sans pilote étranger avait pénétré dans l'espace aérien letton à la suite de la guerre électronique russe'. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ce drone.

La parade militaire du 14 Juillet sur les Champs Elysées aura pour thème 'le réveil stratégique de l'Europe' et s'attachera à montrer que la France est 'déterminée' et 'n'est pas seule'. L'Ukraine, entrée dans sa cinquième année de guerre déclenchée par la Russie en 2022, sera mise à l'honneur





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