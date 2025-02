La guerre des chefs s'annonce chez les Républicains

Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez se lancent dans la course à la présidence du parti Les Républicains. Un scrutin qui s'annonce tendu et qui pourrait diviser le parti de droite.

La guerre des chefs aura bien lieu à droite. Porté par des sondages favorables, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est lancé mercredi dans la course à la présidence du parti Les Républicains dans une lettre envoyée aux militants. Le lendemain, jeudi 13 février, Laurent Wauquiez a également officialisé son entrée dans la course dans un entretien au Figaro.

Les deux cadres de la droite s'affronteront le 17 mai prochain, a confirmé le parti de droite, tandis qu'un bureau politique déterminera lundi les modalités du scrutin. La décision de Bruno Retailleau de dégainer en premier ne doit rien au hasard. Depuis son entrée au gouvernement de Michel Barnier, le Vendéen a pris de l'épaisseur politique et gagné en popularité. D'abord, parce qu'il a réussi à conserver son poste après la nomination de François Bayrou à Matignon en janvier. Longtemps perçu comme un second couteau, l'ancien sénateur de 64 ans est omniprésent dans les médias depuis, se démarquant notamment par ses sorties sur l'immigration. Il est même devenu la personnalité de droite préférée des Français (à 55%), selon un sondage Opinionway publié par Le Point. Logique, dès lors, qu'il fasse quelque chose de son élan de popularité, souffle son entourage à France Télévisions. 'Il est poussé par un double agenda : d'abord personnel, puisqu’il a accumulé du capital politique, mais aussi lié à sa famille politique, puisque LR doit organiser un congrès pour se refonder, il y a donc une opportunité', souligne Emilien Houard-Vial, spécialiste de la droite française et doctorant à Sciences Po, contacté par franceinfo. C'est que le départ tonitruant d'Eric Ciotti vers le Rassemblement national l'année dernière a laissé un vide à la tête du parti. 'Je ne veux pas de nouvelles déchirures' Si l'annonce n'a surpris personne, elle a été particulièrement mal accueillie par Laurent Wauquiez, dont les ambitions sont connues. 'Bruno Retailleau prend la lourde responsabilité d’ouvrir une guerre des chefs qui va diviser notre parti', a réagi son entourage auprès de franceinfo mercredi. Les deux camps se gardent cependant pour l'instant de jeter de l'huile sur le feu. 'Chacun est utile dans son rôle', tempère le député, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée, dans Le Figaro, estimant qu''il y a un intérêt pour un chef de parti à ne pas être au gouvernement'. Certains élus craignent ainsi le retour du psychodrame de 2014, pendant lequel l'ancien président Nicolas Sarkozy avait triomphé de ses adversaires dans la course à la tête du parti au terme d'une campagne compliquée. 'On a une famille politique très fragilisée et que je trouve dommage que Bruno déclenche la guerre des chefs aujourd'hui. Je pense que les Français ont besoin de lui à 100% à Beauvau', estime ainsi Jean-Pierre Taite, député LR de la Loire. 'Si cette élection va éclaircir un peu le champ avant 2027, il faut d'abord travailler le fond plutôt que le qui', prévient une députée LR, contactée par franceinfo. Des critiques balayées par les soutiens de Bruno Retailleau. 'Il est assez surprenant que l'on dise comme acte 1 de la refondation interne du parti que l'on veut favoriser démocratie interne, et qu'on refuse le vote', pointe du doigt le sénateur Max Brisson, qui soutiendra le ministre de l'Intérieur, comme nombre de ses collègues. 'Je ne veux pas de nouvelles déchirures et de nouvelles blessures dans notre parti', assure de son côté le principal intéressé dans son courrier, affirmant jeudi matin après la réunion des cadres LR que 'voter, ce n'est pas diviser'. 'Bien incapable de prédire qui gagnerait' Difficile de savoir laquelle des deux figures de la droite va l'emporter. Le ministre de l'Intérieur compte déjà le soutien de plusieurs personnalités, dont Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui a estimé mardi sur France 5 que Bruno Retailleau ferait 'un très bon président des Républicains'. L'ancien patron des sénateurs LR devrait pouvoir aussi compter sur le soutien des élus du palais du Luxembourg, bien plus importants numériquement que les députés de droite. 'Pour bien connaître le parti, il a toutes les chances d'être élu', estime un sénateur LR auprès de France Télévisions. Mais les soutiens des caciques LR suffiront-ils ? Selon l'enquête d'Opinionway, une majorité de sympathisants LR préfèrent l'actuel ministre de l'Intérieur. Mais difficile de savoir ce que décideront les adhérents du parti. Emilien Houard-Vial se dit d'ailleurs 'bien incapable de prédire qui gagnerait une confrontation'. 'C'est difficile de savoir qui est populaire chez les militants, d'autant que je ne suis pas certain que tous recherchent la radicalité proposée par Bruno Retailleau.





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Les Républicains Bruno Retailleau Laurent Wauquiez Présidence Guerre Des Chefs Démocratie Interne Droite

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bruno Retailleau contre Laurent Wauquiez chez Les Républicains : vers une guerre des chefs « dévastatrice »Un bureau politique des Républicains se tient ce mercredi 5 janvier pour refonder le parti, sans président depuis le départ d’Eric Ciotti. Le contexte est tendu entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Les hostilités ont débuté dès mardi soir lors d’un dîner en tête à tête à Beauvau entre les deux hommes, rivaux potentiels pour prendre la tête du parti.

Lire la suite »

Bruno Retailleau brigue la présidence des Républicains contre Laurent WauquiezMalgré la volonté du leader des députés de droite de reporter l’élection du nouveau patron du parti pour éviter «la guerre des chefs», le ministre de l’Intérieur a décidé de se déclarer contre lui ce mercredi 12 février.

Lire la suite »

Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence des RépublicainsLe ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé sa candidature à la présidence des Républicains, posant un défi à Laurent Wauquiez et risquant de raviver une guerre des chefs à droite.

Lire la suite »

Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence des RépublicainsLe ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé sa candidature à la présidence du parti Les Républicains, posant ainsi un défi à Laurent Wauquiez qui espérait prendre la tête du parti. Retailleau met en avant les succès récents de la droite et ses 'mesures de fermeté' à l'Intérieur, tout en insistant sur l'importance d'agir vite.

Lire la suite »

Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence des RépublicainsLe ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a officialisé sa candidature à la tête des Républicains. Sa popularité croissante au sein du gouvernement et son image d'homme de droite ferme ont suscité l'enthousiasme de certains militants LR qui cherchent une alternative à Laurent Wauquiez.

Lire la suite »

« La droite peut gagner » : Bruno Retailleau annonce être candidat à la présidence des RépublicainsDans un courrier adressé aux militants LR, Bruno Retailleau annonce se porter candidat à la présidence du parti pour succéder à Éric Ciotti

Lire la suite »