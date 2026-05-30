La guerre clandestine de la Chine contre les démocraties occidentales

Le Guoanbu, le service secret chinois, est l'un des plus puissants et offensifs au monde, avec 200 000 agents et des moyens financiers colossaux. Mais ce n'est pas la seule nouvelle qui a fait les headlines récemment.

De la France aux États-Unis en passant par Pékin et Djibouti, le récit d'une guerre méconnue, d'un assaut sans merci. Celui d'opérations clandestines qui, toutes, ont pour objectif de déstabiliser les démocraties occidentales et de faire de la Chine la première puissance planétaire à l'horizon 2049, année du centenaire de la RPC.

Bien moins connu que ses homologues américains, français ou anglais, le Guoanbu est pourtant l'un des services secrets les plus puissants et offensifs au monde, avec 200 000 agents (contre 7 000 pour la DGSE) et des moyens financiers colossaux. Ce documentaire sera suivi d'un débat animé par Mélanie Taravant. Mais ce n'est pas la seule nouvelle qui a fait les headlines récemment.

En effet, le Mask Singer 2026 a connu une émission particulière ce vendredi 29 mai, avec la présence de plusieurs célébrités qui se sont déguisées en personnages mythiques. Parmi elles, Jenna, actrice de Mariés au premier regard 2026, qui a raconté la rencontre entre Laurent et sa fille, et Joséphine Draï, actrice de Haute saison, qui a dévoilé les coulisses de l'épisode dans un camp de naturistes





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