La guerre au Moyen-Orient subit un nouveau coup d'arrêt

Le report de la réunion entre les États-Unis et l'Iran prévue en Suisse ce vendredi a créé une situation difficile pour les négociations de paix. Le vice-président américain JD Vance a annulé sa venue, entraînant un report de la réunion.

La guerre au Moyen-Orient a subi un nouveau coup d'arrêt avec le report de la réunion entre les États-Unis et l' Iran prévue en Suisse ce vendredi.

Le vice-président américain JD Vance a annulé sa venue, entraînant un report de la réunion. Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po Paris et spécialiste des relations internationales, analyse la situation et explique pourquoi le report de la réunion pourrait mettre à mal la paix entre l'Iran et les États-Unis. La réunion était prévue pour discuter du protocole d'accord signé entre le président américain et le président iranien, qui prévoyait un cessez-le-feu consolidé et la levée des deux blocus.

Cependant, la situation au Liban et la question israélo-libanaise ont créé un contexte difficile pour les négociations. Les frappes israéliennes sur le Liban ont rendu la situation presque impossible, et l'Iran a refusé de négocier dans ce contexte. La question libanaise et la question iranienne sont liées, et Israël a profité de la situation pour frapper le Liban.

Cela a signifié que les engagements pris concernant les deux conflits n'avaient pas été respectés, ce qui aurait été une capitulation pour l'Iran. La réunion des ministres des Affaires étrangères égyptien, pakistanais, turc et saoudien prévue dimanche peut être un espace de négociation pour rattraper les choses et faire en sorte que ce ne soit pas un échec. Cependant, il est trop tôt pour savoir si cela se produira





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerre Au Moyen-Orient États-Unis Iran Suisse Négociations De Paix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les ménages français vont continuer à subir la guerre au Moyen-Orient, prévient l’InseeHausse du chômage, inflation et baisse du pouvoir d’achat… Les prévisions de l’Insee pour la suite de 2026 ont de quoi inquiéter les Français.

Read more »

Signature sur le protocole Versailles : Trump met fin à la guerre au Moyen-OrientAu cœur du château de Versailles, Donald Trump a signé, le 17 juin, un protocole historique visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. L'événement a été salué par le président français Emmanuel Macron, rappelant l'importance diplomatique du site où de nombreux traités ont été signés depuis le XVIIe siècle.

Read more »

Guerre au Moyen-Orient : Macron assure que les prix à la pompe 'vont progressivement baisser'Dans un entretien sur France 2 ce jeudi 18 juin, le président de la République a salué la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Read more »

EN DIRECT Guerre au Moyen-Orient : La rencontre Iran-Etats-Unis en Suisse e…Suivez avec nous les informations sur la situation entre l’Iran, les Etats-Unis, Israël et le Liban au Moyen-Orient en ce vendredi 19 juin 2026

Read more »