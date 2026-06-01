La guerre au Moyen-Orient s'intensifie avec de nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran. Le président français Emmanuel Macron fustige l'escalade militaire en cours, tandis que l'Israël souhaite intensifier son offensive au Liban.

La guerre au Moyen-Orient s'intensifie avec de nouvelles frappes américaines dans le sud de l' Iran . Le président français Emmanuel Macron fustige l'escalade militaire en cours, tandis que l' Israël souhaite intensifier son offensive au Liban .

Les États-Unis ont annoncé des frappes dans le sud de l'Iran, ciblant des systèmes de radar et de contrôle de drones. Cette vague de frappes américaines a visé la ville de Goruk et l'île de Qeshm, près du détroit d'Ormuz. L'armée du Koweït a annoncé faire face à une attaque de drones et missiles, la deuxième en moins d'une semaine. L'Iran a lancé des missiles sur le Koweït, visant la base aérienne d'Ali Al Salem, selon des sources non confirmées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé vouloir intensifier son offensive contre le Hezbollah au Liban, qualifiant la prise de la forteresse de Beaufort de tournant décisif. La capture de cette citadelle ouvre la voie à une progression de l'armée israélienne vers la région de Nabatiyé. La situation au Moyen-Orient est tendue, avec des risques de pénurie de pétrole et une escalade militaire en cours.

Le président français Emmanuel Macron a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Les États-Unis ont abattu des drones iraniens, et Téhéran a riposté en visant une base militaire américaine. L'accord entre Téhéran et Washington prévoit l'ouverture du détroit d'Ormuz, le dégel des avoirs iraniens et l'uranium enrichi. La situation au Moyen-Orient est complexe et tendue, avec de nombreuses implications pour la sécurité et l'économie de la région





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