La Grenouillère rouvre ses portes après un an et trois mois de fermeture

Après un an et trois mois de travaux, le restaurant La Grenouillère, dans le Pas-de-Calais, rouvre ses portes le 28 février. Le chef Alexandre Gauthier, doublement étoilé au Michelin, voit dans cette réouverture une occasion de réhabiliter l'établissement et de se réinventer lui-même.

Ce petit matin d'hiver, le ciel du Nord est joliment dégagé et les oiseaux, à défaut des grenouilles, donnent timidement de la voix, au cœur de ces jolis marais de La Madelaine-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais.

Même haute, la Canche reste calmement dans son lit, tandis qu'à quelques mètres du fleuve c'est le téléphone de La Grenouillère qui sort de ses gonds, croulant sous les appels : ce 6 février-là marque le retour tant attendu des réservations de ce restaurant hors normes, après un an et trois mois de silence des fourneaux. Le chef l'a enfin annoncé : le 28 février sera le premier service du reste de sa vie. « Cette maison est restée trop longtemps « sinistrée » , il est temps qu'elle rouvre : pour les clients et l'équipe, pour la réhabiliter enfin et me réhabiliter moi-même, avec cette « famille » qui m'entoure », souffle le chef Alexandre Gauthier, à la fois angoissé et impatient, passant d'un artisan à l'autre pour boucler la dernière ligne droite du chantier. Il aura donc fallu quinze mois de travaux et des nerfs solides pour mener la reconstruction de cet endroit historique, doublement étoilé au Michelin et 48e au classement des meilleurs restaurants du monde. Un lieu qui, depuis que le chef l'a repris et fait entrer dans le XXIe siècle à la suite de son père, est surtout l'antre d'une cuisine d'auteur unique ayant inspiré toute une génération de cuisiniers.





La Grenouillère Alexandre Gauthier Restaurant Pas-De-Calais Cuisine D'auteur

