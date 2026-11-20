À La Graverie, les enfants de l'école La Fontaine au Bey fabriquent artisanalement des décorations pour le marché de l'APE. Détails sur les ateliers créatifs et la collecte de fonds.

Les élèves de l'école primaire La Fontaine au Bey, située à La Graverie dans la commune de Souleuvre-en-Bocage, s'activent intensément pour préparer la vente de Noël. L'Association des parents d'élèves organise ce marché traditionnel le vendredi 4 décembre 2026, offrant une opportunité aux enfants de mettre leurs talents à l'honneur. Cette initiative permet également de collecter des fonds pour des projets pédagogiques annuels, transformant le travail manuel en un levier éducatif et financier pour l'établissement.

Ateliers créatifs et créations artisanales

Les jeunes artisans de La Graverie, allant du cours préparatoire au cours moyen première année, réalisent divers objets décoratifs avec une grande minutie. Clémence, âgée de six ans, utilise une cuillère pour remplir une boîte de conserve de terreau avant d'y planter un bulbe à fleurs. Ses camarades transforment ensuite ces contenants recyclés en jardinières décorées avec du tissu, des rubans et des perles issues de la mousse récupérée autour de l'école. Valérie Letissier, l'enseignante responsable du projet, supervise ces étapes pour garantir la qualité des produits finis.

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D'autres ateliers sont dédiés à la sculpture et à la peinture. Des enfants peignent de petits rondins de bois pour leur donner l'apparence de têtes de biche, tandis que d'autres utilisent de la pâte autodurcissante pour créer des pendentifs pour sapin. Ambre, en CP, explique qu'il faut d'abord mouler les formes, les laisser sécher puis les peindre sans laisser de traces. Maïwenn, huit ans, confectionne des photophores en carton et calque pour abriter des bougies, transformant des boîtes en lanternes lumineuses.

Enseignants, élèves et financements éducatifs

L'Association des parents d'élèves de l'école La Fontaine au Bey coordonne cet événement annuel qui dure trois ans. Valérie Letissier souligne que les enseignants consacrent plusieurs heures aux matières comme le français ou les mathématiques pour intégrer ces ateliers créatifs. Les ventes servent spécifiquement à financer des sorties scolaires variées. Les plus grands étudient le cinéma, tandis que les plus jeunes abordent le thème du voyage dans le temps. Les fonds récoltés permettront par exemple de visiter Vieux-la-Romaine le 11 décembre ou le château de Falaise.

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Naomie et Louise, élèves de CM1, construisent un village miniature sur un rondin de bois en utilisant des rouleaux de papier toilette. Elles découpent des toits en papier de huit centimètres de diamètre, les agrafent, les peignent et les décorent. L'enseignante précise que si les parents achètent majoritairement les créations de leurs propres enfants, la production est ajustée pour toucher également le grand public. Cette approche mixte maximise les revenus tout en valorisant le travail scolaire.

Détails pratiques du marché de décembre

Le marché de Noël de l'Association des parents d'élèves se déroulera le vendredi 4 décembre 2026 à La Graverie. L'événement est ouvert à partir de seize heures trente. Les visiteurs pourront y découvrir les sculptures en pâte, les lanternes en carton et les jardins en conserves réalisés par les élèves. Cet événement annuel constitue une date clé pour la communauté locale de Souleuvre-en-Bocage, réunissant école et habitants autour de la créativité et de l'entraide.