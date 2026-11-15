La Grande Table du Plaza Athénée et la Mique Levée du Quercy

Découvrez l'inauguration de la Grande Table au Plaza Athénée par Denis Courtiade et plongez dans la tradition culinaire du Quercy avec la mique levée, un pain unique cuit dans le bouillon.

Le Plaza Athénée, établissement parisien emblématique situé avenue Montaigne, a inauguré récemment sa nouvelle Grande Table sous la direction de Denis Courtiade et de son adjointe Anna Crupano. Cette ouverture marque un retour aux sources pour l'hôtel légendaire fondé en 1913, qui célèbre ainsi son héritage gastronomique en hommage à des figures historiques telles qu' Auguste Escoffier et Antonin Carême.

Une scéographie gastronomique historique

La nouvelle formule mise sur l'élégance du service à la française plutôt que sur la promotion d'un seul chef étoilé. La salle est ornée d'or et de cristaux, avec une immense table sans fin recouverte d'argenterie. La devise de l'équipe est de spectaculaire sans être du spectacle, créant une ambiance où les plats arrivent comme des œuvres d'art. Ce choix renforce l'identité du lieu dans le quartier de la haute couture et du glamour parisien.

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Le menu se compose de six actes distincts, incluant les Agapes pour les entrées avec des options comme le potage Escoffier ou la brioche Marie Antoinette au caviar. Les Apprêts constituent les plats principaux, suivis par le Grand dessert Belle Époque. Des rituels précis animent le repas, notamment les découpages effectués au centre de la table et les flambages réalisés sous les yeux des convives.

Un héritage lié aux icônes mondiales

L'identité du Plaza Athénée est indissociable de son histoire riche en personnalité, illustrée par le mur d'or de la Grande Table. Les noms gravés y célèbrent des légendes comme Yves Saint Laurent, Jackie Kennedy, Naomi Campbell et Marlene Dietrich. Cette dernière est à l'origine des géraniums rouges qui ornent les balcons, remplaçant les roses rouges que Jean Gabin avait demandées pour qu'elle les admire depuis son appartement en face.

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Ce symbolisme de résistance et de beauté perpétue la légende de l'hôtel depuis son ouverture en 1913. La Grande Table actuelle poursuit cette tradition en offrant aux clients une immersion dans un cadre où le temps semble suspendu. Les garnitures sont présentées avec la précision de bijoux, reflétant le prestige de l'avenue Montaigne et l'exigence de qualité qui anime l'équipe dirigée par Denis Courtiade.

La tradition culinaire rustique du Quercy

En contraste avec le glamour parisien, la mique levée représente une institution culinaire du sud-ouest de la France, originaire du Quercy, du Périgord et de la Corrèze. Il s'agit d'une spécialité paysanne ancienne conçue pour nourrir de grandes familles avec des moyens limités. La préparation implique une grosse boule de pâte faite de farine, d'œufs, de levure et de graisse, cuite directement dans un bouillon de pot-au-feu plutôt qu'au four.

Ce pain moelleux absorbe les saveurs du petit salé, du chou, des carottes et des poireaux pendant une heure de cuisson. Originaire d'une époque où tout cuisait dans la même marmite, ce plat incarne la convivialité et l'économie des ressources. À Salviac, dans le Lot, des championnats du monde de mique levée sont même organisés, chaque famille défendant sa recette secrète et ses proportions spécifiques.

Recette traditionnelle et préparation authentique

La réalisation de la mique pour six personnes nécessite des ingrédients précis et rigoureux. Il faut 750 g de farine, 25 g de levure fraîche de boulanger, trois œufs, 75 g de beurre, 50 g de graisse de canard, du lait tiède et du sel pour la pâte.

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Pour la potée accompagnant le pain, la recette demande 1,5 kg de petit salé, un demi-chou vert, quatre carottes, deux poireaux et deux oignons. La préparation commence par la cuisson du salé préalablement dessalé avec les légumes dans une grande marmite. Pendant ce temps, la levure est délayée dans le lait tiède puis mélangée à la farine pour incorporer les œufs et les graisses, avant un pétrissage et une levée de deux heures.